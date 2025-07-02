"مجموعة المعارف" تستحوذ على "بيز" لتعزيز إمكانات التدريب والتطوير الإقليمية

أبوظبي في 2 يوليو/ وام / أعلنت "مجموعة المعارف"، الشركة الإقليمية التابعة لـ"نما للتعليم" المتخصصة في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات الإستراتيجية للمؤسسات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استحواذها على "مجموعة بيز"، واحد من كبرى شركات التدريب والتطوير في المنطقة.

وقع اتفاقية الاستحواذ الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة "نما للتعليم"، وهازل جاكسون، المؤسس والرئيسة التنفيذية لمجموعة "بيز" بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الطرفين.

وبفضل خبراتها الواسعة التي تمتد لثلاثة عقود في تقديم تجارب تطويرية فعّالة في القطاعين العام والخاص، ستساهم "مجموعة بيز" في تحقيق إضافة نوعية لجهود "مجموعة المعارف" في الارتقاء بالإمكانات والكفاءات البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجاهزيتها لمواجهة التحديات واغتنام الفرصة السانحة من خلال حلول تدريبية واستشارية فعّالة ومبتكرة.

وعقب الاستحواذ، ستواصل المجموعتان العمل تحت فرق القيادة ذاتها واسميهما التجاريين الحاليين مما يضمن استمرارية الأعمال لجميع العملاء والشركاء.

وقال، رئيس مجلس إدارة “ نما للتعليم” إن استثمارنا في مجموعة بيز يأتي تماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد الرامية إلى رسم ملامح مستقبل التدريب والتطوير المهني في المنطقة، ونتطلع من خلال دمج الإمكانات الإستراتيجية التي تتمتع بها مجموعة المعارف مع الخبرات الطويلة وتجارب التعلم المبتكرة التي توفرها مجموعة “بيز” إلى إرساء منصة فعّالة ومتميزة لتمكين الأفراد والمؤسسات من الازدهار والنمو في عالم متسارع التغيير، وذلك في خطوة تعكس إيماننا المتواصل بأهمية التعاون وتوحيد الإمكانات لقيادة لتحقيق تأثير مستدام في شتى المجالات.

وقالت، المؤسس والرئيسة التنفيذية لمجموعة بيز " يُمثل توحيد جهودنا مع مجموعة المعارف خطوةً محوريةً تُمكّننا من توسيع نطاق عملنا وانتشارنا ومواصلة تقديم تجارب تعلمية تحويلية، من خلال الإمكانات والآفاق الجديدة التي يتيحها هذا الاستحواذ".

وقال الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة المعارف" إن مجموعتنا تعد من بين المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات تدريبية واستشارية عالية الجودة تلبي احتياجات القطاعات الاستراتيجية وتوحيد جهودنا مع مجموعة بيز سنرتقي بكفاءة الخدمات التي نقدمها للشركاء في القطاعين العام والخاص.