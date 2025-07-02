فيزا: الإمارات تتصدر العالم في التسوق عبر الهاتف المحمول

دبي في 2 يوليو / وام / تصدّرت دولة الإمارات قائمة الأسواق العالمية في مجال التسوق عبر الهاتف المحمول، وفقاً لنتائج "مؤشر التسوق الرقمي العالمي 2025"، وهي دراسة مشتركة أعدّتها PYMNTS Intelligence بتكليف من Visa Acceptance Solutions.

وأظهرت الدراسة التي شملت 1,679 مستهلكاً و329 تاجراً في الدولة أن 67% من المستهلكين في الإمارات استخدموا هواتفهم الذكية في أحدث عملية شراء، بزيادة بلغت 23% مقارنة بعام 2022.

وسجلت دولة الإمارات أعلى معدل للتسوق الإلكتروني باستخدام الأجهزة المحمولة، بنسبة 37%، متقدمة على سنغافورة والمملكة المتحدة والبرازيل.

وسجلت الدولة أيضاً معدلاً عالمياً متقدماً في استخدام المصادقة البيومترية "32%" عند الشراء عبر الإنترنت متجاوزة المعدل العالمي عند 17%، كما أبدى 53% من المستهلكين رغبتهم في التسوق عبر قنوات متعددة، في حين فضّل 75% برامج المكافآت، و73% الشحن المجاني، و70% مطابقة الأسعار.

كما أشار التقرير إلى أن 38% من المتسوقين في الإمارات أجروا عمليات الشراء الأخيرة باستخدام الهاتف المحمول أو الحاسوب مع خيار التوصيل إلى المنزل.

وأكدت النتائج أن المستهلكين في الإمارات يتجهون أكثر نحو نمط "الهاتف أولاً"، خاصة بين جيل الألفية بنسبة استخدام بلغت 73%.

وفي تعليقها على نتائج الدراسة، قالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الدولة إن نهج دولة الإمارات يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال توحيد الجهود لبناء مستقبل التجارة، ونعمل في Visa بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتقديم حلول مبتكرة مثل خاصية "انقر للدفع" لتوفير تجارب دفع رقمية آمنة وسلسة.

وتعكس هذه المؤشرات البيئة التنظيمية المتطورة في الدولة، ودعمها المتواصل لمنظومة الأعمال الرقمية، بما يتيح لتجار التجزئة تعزيز تجربة العملاء وتحقيق نمو في المبيعات من خلال تقديم خيارات دفع مرنة وآمنة.

ويستند مؤشر التسوق الرقمي العالمي إلى استطلاع شمل 18,468 مستهلكا و3,464 تاجرا في ثماني دول، منها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وأستراليا والمكسيك والبرازيل، خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024.

