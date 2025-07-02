"الطيران المدني" تحصد ثلاث جوائز في حفل GovMedia Awards 2025

أبوظبي في 2 يوليو / وام / حصدت الهيئة العامة للطيران المدني ثلاث جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز GovMedia Awards 2025 الذي أقيم في سنغافورة، وذلك عن ثلاث مبادرات استراتيجية في مجالات الأمن السيبراني لقطاع الطيران، والتوعية المجتمعية، وتنمية الكفاءات القيادية.

ففي فئة "مبادرة الأمن السيبراني للعام - قطاع الطيران"، فازت الهيئة عن مبادرة تعزيز الأمن السيبراني للطيران المدني، والتي أطلقتها استجابة للتهديدات السيبرانية العالمية المتزايدة، حيث أسهمت المبادرة في وضع إطار وطني متكامل يشمل إعداد استراتيجية وطنية للأمن السيبراني في قطاع الطيران، تأسيس لجان متخصصة، وتطوير سياسات وأدلة إرشادية، إلى جانب إنشاء منصة رقمية ومركز موارد إلكتروني لمجتمع الطيران، كما حققت نتائج ملموسة تمثلت في تقليص محاولات الهجوم بنسبة 30% وتسريع الاستجابة بنسبة 50% خلال عامها الأول.

وفي فئة "حملة العام - قطاع الطيران"، فازت الهيئة عن حملتها المجتمعية "نحب سماءنا"، التي نجحت في إيصال رسائل الطيران إلى فئات المجتمع كافة بطريقة مبتكرة وتفاعلية، حيث شملت الحملة محتوى رقميًا، وقصصًا مرئية وتجارب تعليمية، بمشاركة أكثر من 36 شريكا استراتيجيا من الجهات الحكومية والخاصة.

واستقطبت الهيئة آلاف المشاركين والتفاعلات عبر المنصات الرقمية، مما أسهم في تعزيز الوعي العام بأهمية سلامة وأمن الطيران.

أما في فئة "برنامج التدريب للعام - قطاع الطيران"، فقد فازت الهيئة عن برنامج إعداد القادة، وهو برنامج تطوير مؤسسي يهدف إلى بناء جيل قيادي مؤهل لقيادة التحول داخل الهيئة.

ويرتكز البرنامج على تطوير مهارات التفكير الاستراتيجي، وإدارة الأزمات، وصناعة القرار، ويقدَّم من خلال ورش عمل تفاعلية ودراسات حالة عملية.

ووفق الهيئة فإن هذا التتويج يُعد انعكاسًا لرؤيتها في الاستثمار المستدام بالقدرات الوطنية، وريادتها في تطوير قطاع الطيران وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في صناعة الطيران.

