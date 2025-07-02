اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الخليجية تكرم عبدالله العويس وأحمد بورحيمة

الشارقة في 2 يوليو / وام / كرّمت اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، سعادة عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، والسيد أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة، وذلك تقديرًا لجهودهما البارزة في دعم وتطوير الحركة المسرحية الخليجية، وإسهاماتهما الملموسة في إثراء المشهد الثقافي في دول المجلس.

وأشادت اللجنة خلال حفل التكريم، الذي أقيم في قصر الثقافة بالشارقة، بالدور الرائد لدائرة الثقافة في دعم واستدامة الأنشطة الثقافية والمسرحية على مستوى الوطن العربي، خاصة في دول مجلس التعاون، من خلال مبادرات نوعية ومشروعات استراتيجية أسهمت في ترسيخ مكانة الشارقة كمركز ثقافي عربي وإقليمي.

وثمّنت اللجنة مبادرات الشارقة النوعية في مجال المسرح، وفي مقدمتها "مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي" الذي يُنظّم كل عامين، ومسابقة التأليف المسرحي الموجهة للكتّاب الخليجيين، إلى جانب برامج تدريبية وورش عمل وفعاليات ثقافية تعزّز من التبادل الفني والمعرفي بين الفرق المسرحية الخليجية.

وجاء هذا التكريم ضمن فعاليات احتفالية "اليوم الإماراتي للمسرح"، التي نظّمتها جمعية المسرحيين في دولة الإمارات، وشهدت تكريم 12 فنانًا وإداريًا مسرحيًا من الدولة، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في خدمة المسرح.

وضم وفد اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية، الذي شارك في الاحتفالية، كلاً من رئيس اللجنة خالد الرويعي، والأعضاء وليد الزعابي، وعبدالله راشد، وجاسم العالي.

يُذكر أن اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية، التي تأسست قبل أكثر من أربعة عقود، تضطلع بدور مهم في تنظيم وتطوير الحراك المسرحي بدول المجلس، وقد أطلقت منذ تأسيسها العديد من المبادرات والمشروعات التي ساهمت في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الفرق المسرحية الخليجية.