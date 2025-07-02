"جمارك دبي".. تخريج الدفعة الأولى من منتسبي الدورة الأمنية التنشيطية

دبي في 2 يوليو/ وام / احتفت جمارك دبي بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي الدورة الأمنية التنشيطية، ضمن برنامج التدريب المهني للمفتشين الجمركيين وذلك لدعم منظومة إعداد المفتشين الجمركيين الجدد، والتي تنظمها جمارك دبي بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبي، ضمن جهود تكامل العمل الأمني والجمركي.

شهد الحفل العميد دكتور سلطان عبد الحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، بحضور خميس المهيري مدير إدارة الموارد البشرية بجمارك دبي.

ويأتي البرنامج في إطار جهود جمارك دبي لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الشابة، حيث تم استقطاب 84 مواطناً من خريجي الثانوية العامة الجدد لبرنامج "التدريب المهني للمفتشين الجمركيين" لتدريبهم وتأهيلهم لشغل وظيفة مفتش جمركي بالدائرة.

أشرف على الدورة نخبة من خبراء شرطة دبي المختصين في المجالات الأمنية.

وقال العميد الدكتور سلطان الجمال، إن برنامج التدريب المهني للمفتشين الجمركيين، يُعد نموذجاً رائداً في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية ضمن منظومة العمل الأمني والجمركي المتكامل، وتجسيداً لالتزام الأكاديمية بدعم التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن الوطني، وتمكين الكفاءات الشابة لمواكبة المتغيرات الأمنية المتسارعة.

وحول أهمية البرنامج، قال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي إن هذه الدورة جسدت التزام جمارك دبي ببناء كفاءات مهنية متكاملة قادرة على حماية منافذ الدولة، ليس فقط من خلال التأهيل للعمل الجمركي، بل عبر تمكين أمني وبدني يعزز من جاهزية المفتش الجمركي كخط دفاع أول في مواجهة التحديات، حيث إن حماية المجتمع تشكل أولوية استراتيجية لجمارك دبي. ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية D33.