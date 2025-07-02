"مالية الشارقة " تحتفي بالفائزين بالنسخة الـ 6 من جائزة الأداء المالي المتميز

الشارقة في 2 يوليو/ وام / كرمت دائرة المالية المركزية بالشارقة اليوم الفائزين بالنسخة السادسة من جائزة الأداء المالي المتميّز خلال حفل أقيم اليوم في الجامعة القاسمية بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة ووليد الصايغ مدير عام الدائرة وجمع من رؤساء ومديري العموم والدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والأمانة العامة للجائزة والكوادر المالية والإدارية في الإمارة.

وشهدت النسخة الحالية من الجائزة مشاركة استثنائية لأكثر من 60 جهة حكومية ومستقلة ولأكثر من 700 موظف مالي تنافسوا في مختلف فئات الجائزة المؤسسية والفردية.

وأكّد الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة أن النسخة السادسة شهدت تطورًا لافتًا على مستوى عدد المشاركين ونوعية الفئات المطروحة وحرصنا هذا العام على مواكبة التحولات المستجدة في المشهد المالي فتم إدراج فئات جديدة مثل 'الجهة الرائدة في تطبيق معايير الشؤون الضريبية' و'المحلل الضريبي المتميز' إضافة إلى فئة 'مراقب الأصول والمخازن المتميز' وذلك بهدف تعزيز الامتثال الضريبي وتحفيز التميز في إدارة الموارد الحكومية.

وأضاف أن الجائزة أصبحت منصة ريادية لترسيخ ثقافة الجودة المالية مشيرًا إلى أن التميز المالي اليوم لا يُقاس بالأرقام فحسب بل بقدرة المؤسسات على إحداث أثر فعلي ومستدام في إدارة المال العام موضحا أن إدراج فئات جديدة هذا العام يترجم سعي الجائزة المتواصل لمواكبة المتغيرات وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال إطار تنافسي إيجابي يرفع من جودة المخرجات ويكرّس ثقافة التطوير المؤسسي.

وكرّم الشيخ محمد بن سعود القاسمي الفائزين في 12 فئة مؤسسية و13 فئة فردية التي تعكس التوجه الإستراتيجي للجائزة في تعزيز دور الجهات الحكومية في الريادة و التميّـز المالي وتطوير الكفاءات المالية المتخصصة.

وفي الفئات المؤسسية فازت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في فئة الجهة المستقلة الرائدة في تطبيق معايير الحسابات والشئون الضريبية بينما حصلت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية على جائزة الجهة المستقلة الرائدة في تطبيق معايير الإيرادات كما فازت هيئة مطار الشارقة الدولي بجائزة الجهة المستقلة الرائدة في الأداء المالي وتطبيق معايير الموازنات والمشتريات.

وفازت القيادة العامة لشرطة الشارقة بجائزة الجهة الحكومية الرائدة في تطبيق معايير الابتكار المالي وترشيد النفقات، بينما حصلت دائرة الأشغال العامة على جائزة الجهة الحكومية الرائدة في الأداء المالي كما فازت دائرة التخطيط والمساحة بجائزة الجهة الحكومية الرائدة في تطبيق معايير الموازنات.

كما تم تكريم دائرة التخطيط والمساحة أيضًا بجائزة الجهة الحاصلة على التميز في فئة النخبة وهي الفئة الجديدة التي تبرز دور الجهات الحكومية في تطبيق مبادئ الوثيقة الاقتصادية المعتمدة من مجلس الوزراء لدولة الإمارات.

وفازت دائرة الإسكان الحكومي بجائزة الجهة الحكومية الرائدة في تطبيق معايير الحسابات بينما حصلت هيئة الطرق والمواصلات على جائزة الجهة الحكومية الرائدة في تطبيق معايير المشتريات في حين فازت بلدية مدينة الشارقة بجائزة الجهة الحكومية الرائدة في تطبيق معايير الإيرادات والشئون الضريبية والتدقيق والرقابة المالية وفازت إدارة التثقيف الصحي بجائزة الجهة الأميرية الرائدة في تطبيق معايير الحسابات وأخيرًا تم تكريم بلدية مدينة الحمرية بجائزة الجهة الحكومية المتميّزة في استمرارية المشاركة.

كما تم تكريم الفائزين بفئة الأفراد.