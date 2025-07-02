بينغ شياو رئيسا لمجلس إدارة كليفلاند كلينك أبوظبي

أبوظبي في 2 يوليو / وام / أعلن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، عن تعيين بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42"، وعضو مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسا لمجلس إدارة المستشفى.

ويعد بينغ شياو أحد أبرز قادة قطاع التقنيات على مستوى العالم، وقاد خلال المرحلة السابقة مجموعة "جي 42" نحو ريادة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ويسعى المستشفى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق أقصى استفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي وتسخير الابتكارات الرائدة، مثل التشخيص القائم على الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق، لتحسين نتائج المرضى وترسيخ مكانة أبوظبي، مركزا عالميا يقود تقدم قطاع الرعاية الصحية.

وأكد بينغ شياو، أن الجمع بين الخبرات السريرية المرموقة للمستشفى والقدرات المتطورة للذكاء الاصطناعي، سيمكن من تقديم خدمات تشخيص مبكرة وعلاجات أكثر دقة ونتائج أفضل لكل مريض، مشيرا إلى أن أبوظبي هي المكان الأمثل لتحقيق هذه الرؤية، بفضل التزام قيادتها الطموحة بنشر أحدث القدرات التقنية التي تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية، للبشرية جمعاء.

وقال الدكتور توم ميهاجليويتش، الرئيس التنفيذي ورئيس كليفلاند كلينك والرئيس التنفيذي لمؤسسة مورتون إل مندل، إن المستشفى يؤكد على رسالته العالمية في تقديم رعاية صحية شاملة تتمحور حول مصلحة المرضى، معربا عن فخره بالإنجازات اللافتة التي حققتها المستشفى على مدار السنوات العشر الماضية، وأكد ثقته في أن قيادة بينغ شياو ستدفع "كليفلاند كلينك أبوظبي" لمواصلة مسيرة النمو كمنارة للتميز والابتكار في المنطقة.

ويقدم المستشفى خدماته الطبية لأكثر من مليون مريض، ويسهم بشكل كبير في خفض الحاجة إلى السفر للخارج للحصول على خدمات رعاية طبية متقدمة، وقد نجح خلال تلك الفترة في بناء مكانته والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى المنطقة.

ويواصل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي دوره الرائد إقليميا في مجال تقديم الرعاية الصحية بالإضافة إلى إسهامته في مجال التعليم والأبحاث، إذ حصد العديد من الجوائز الدولية، وصُنِّف مؤخرًا، أفضل مستشفى في كل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن قائمة "أفضل مستشفيات العالم" لعام 2025 والتي تعدها مجلة "نيوزويك".