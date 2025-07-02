بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار .. "آرتشر للطيران" تجري اختبارات للتاكسي الطائر "ميدنايت" في أبوظبي

أبوظبي في 2 يوليو / وام / تماشيا مع إستراتيجية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة الداعمة لتطوير حلول التنقل الجوي الذكي، وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، أجرت شركة "آرتشر للطيران" اختبارات تجريبية للطائرة الكهربائية العمودية "ميدنايت"، وذلك في خطوة تدعم جهود الشركة نحو توسيع عملياتها وإطلاق خدماتها التجارية للتاكسي الطائر على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وانطلقت الرحلة التجريبية من مطار البطين للطيران الخاص في إمارة أبوظبي بحضور عدد من كبار المسؤولين من مكتب أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للطيران المدني، ومركز النقل المتكامل، و"طيران أبوظبي"، ومطارات أبوظبي، إلى جانب ممثلين عن شركاء "آرتشر للطيران" في المنطقة، وذلك بهدف تقييم أداء الطائرة وقدرتها التشغيلية في الظروف المناخية التي تتسم بدرجات الحرارة المرتفعة، والرطوبة العالية، والغبار، للتأكّد من جاهزيتها لمرحلة التشغيل التجاري.

وتخطط الشركة لتوسيع برنامجها التجريبي لاختبار طائرتها الكهربائية العمودية "ميدنايت" في المنطقة، بهدف جمع بيانات إضافية تدعم جهودها في الحصول على شهادات الاعتماد المطلوبة وتوسيع نطاق عملياتها التجارية في دولة الإمارات والأسواق الرئيسية الأخرى على مستوى المنطقة.

وقال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: يعكس هذا الاختبار الرؤية الاستشرافية لإمارة أبوظبي في أن تكون وجهةً رائدةً عالمياً في مجال التنقل الجوي المتقدم، ومن خلال مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، نُتيح للشركات الرائدة مثل "آرتشر للطيران" اختبار واعتماد تشغيل المركبات المبتكرة والذكية ضمن بيئة مثالية تدعم تبنّي أحدث التقنيات.

ووصف آدم غولدستين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "آرتشر للطيران"، الاختبارات التي تجريها الشركة في دولة الإمارات بأنها خطوة مهمة في الطريق نحو التشغيل التجاري في إمارة أبوظبي، مشيرا إلى أن اختبار الطائرة خلال فصل الصيف يزوّد الشركة ببيانات ضرورية لدفع جهودها في الحصول على الاعتمادات اللازمة للتشغيل التجاري، سواء كان ذلك في دولة الإمارات أو الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي تنظيم الرحلة التجريبية في إطار الاختبارات المشتركة بين شركة "آرتشر للطيران" و"طيران أبوظبي" لتشغيل التاكسي الطائر في إمارة أبوظبي؛ حيث يُعد هذا الإعلان دفعة مهمة لمسيرة "آرتشر للطيران" نحو الاعتماد التجاري، وذلك بعد حصولها مؤخراً على الموافقة التنظيمية لتصميم أول مهبط للطائرات العمودية الهجينة في دولة الإمارات، بمحطة أبوظبي للرحلات البحرية في ميناء زايد، إلى جانب شراكاتها المستمرة مع مشغّلين إقليميين بارزين.

وتهدف "آرتشر للطيران" من خلال برنامج اختبار وتشغيل التاكسي الطائر إلى تعزيز حضورها في الأسواق الرائدة؛ حيث تُعد أبوظبي أولى هذه الأسواق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال التنقل الجوي المتقدم، ويؤكّد التزام دولة الإمارات بدعم الابتكار في قطاع النقل الذكي وتطوير حلول التنقل المستدام.