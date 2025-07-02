أحمد بن محمد : نريد لإعلام دبي أن يكون مواكبا لمكانتها العالمية ويعزز ريادتها الدولية

دبي في 2 يوليو / وام / أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي كنموذج تنموي رائد ومركز رئيس للأعمال والاستثمار والإعلام في المنطقة، تستدعي أن يكون إعلامها منفتحاً على التجارب العالمية المتميزة عبر الاهتمام بتبادل الخبرات مع أهم وأبرز المؤسسات والجهات الإعلامية الرائدة حول العالم، من أجل مواكبة التطور العالمي السريع في هذا المجال والوقوف على أحدث وأفضل الممارسات والمعايير الإعلامية، بما يتواءم مع احتياجاتنا وثقافتنا في مسيرة تطوير إعلامنا المحلي وصولاً إلى العالمية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع مجلس دبي للإعلام، حيث اطّلع على جهود المجلس خلال الفترة الماضية في سياق إستراتيجية التطوير وما تبعها من برامج ومشاريع ومبادرات، تهدف إلى النهوض بقطاع الإعلام في دبي، وضمن كافة مساراته، إلى مرحلة جديدة من التميز.

وشدّد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على أهمية تنسيق الجهود بما يضمن أن يكون إعلام دبي مواكباً لمكانتها العالمية ومساهماً فاعلاً في ترسيخ ريادتها على الساحة الدولية، من خلال تبنّي وتفعيل كافة المقومات اللازمة لذلك.

وأكد سموّه أهمية تعزيز فرص الإعلامي الإماراتي ومنحه المقومات التي تكفل له التميز، منوهاً سموه بالأثر الإيجابي الكبير لمنحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين، على مستوى تمكين الكادر الوطني، لاسيما الشباب، من امتلاك الأدوات والمعارف والمهارات اللازمة لتوسيع فرص مشاركته في صُنع محتوى إعلامي إماراتي أصيل بطابع عالمي متطور، كذلك تأكيد حضوره المؤثر في قلب المشهد الإعلامي على الصعيدين المحلي والعربي.

وشهد الاجتماع عرض مخرجات الزيارة التي نظّمها مجلس دبي للإعلام مؤخراً لمنتسبي برنامج القيادات الإعلامية إلى المملكة المتحدة، وما أسفرت عنه الزيارة من نتائج إيجابية من خلال التواصل مع نخبة من أهم المؤسسات الإعلامية والخبراء والدبلوماسيين.

وأوضحت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام أن الزيارات والبرامج الخارجية للمجلس تدعم مستهدفات التطوير الإعلامي بالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى أن الزيارة أتاحت المجال لمنتسبي برنامج القيادات الإعلامية للقاء مسؤولين حكوميين وخبراء في مؤسسات إعلامية عالمية كبرى مثل جوجل، وفاينانشال تايمز، وسكاي نيوز، ومؤسسة طومسون، حيث كانت نقاشات مثمرة للغاية وكانت بمثابة تمهيد ناجح لمزيد من التعاون في المرحلة المقبلة.

وناقش الاجتماع مستجدات عملية التطوير الخاصة بمؤسسة "دبي للإعلام"، حيث أوضحت سعادة منى المرّي أن الجهود المبذولة في هذا السياق تسير وفق إستراتيجية شاملة، وأثمرت العديد من النتائج الإيجابية، مؤكدة الاستمرار في تبني الخطوات التي من شأنها تحقيق المستهدف للمؤسسة من مستويات جديدة للتميز في تقديم محتوى تنافسي بمعايير عالمية.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات المتعلّقة بمنحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين والتي أُعلن مؤخراً عن فتح باب القبول لدورتها الثالثة للعام الأكاديمي 2025-2026.

وأشارت سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام إلى مستهدفات تطوير برنامج المنحة ومن أهمها توسيع نطاقها لتشمل جامعات عالمية متميزة في مجال علوم الإعلام، كذلك البدء في تأهيل الشباب من مرحلة مبكرة، وتحديداً طلبة المدارس قبيل التحاقهم بالدراسة الجامعية، لتعزيز وعيهم بالعمل الإعلامي والمقومات التي ترشحه لاختياره كمجال للعمل في المستقبل، مشيرة إلى أن المنحة تتكامل في أثرها مع مبادرات المجلس الرامية إلى تهيئة المجال أمام الشباب وتمكينهم من الوصول إلى فرص العمل الملائمة.

وأكدت سعادتها أن الشباب يمثلون جوهر خطط تطوير إعلام دبي لكونهم الأكثر قرباً من العناصر المؤثرة في تشكيل ملامح الإعلام الجديد وفي مقدمتها التقنيات الجديدة التي صاحبت التطور التكنولوجي السريع، لافتةً في الوقت ذاته إلى الجهود المكثفة التي يقوم بها المجلس لبناء وتوثيق جسور التعاون مع مؤسسات الإعلام حول العالم، وكذلك جهات الاتصال الحكومي صاحبة التجارب الرائدة، لاكتساب المعارف والخبرات التي تمهد لاكتشاف فرص جديدة تدعم مستهدفات تطوير إعلام دبي.

وناقش الاجتماع الأهداف المرجوة لبرنامج منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين لترسيخ أثره الإيجابي في الدفع بالمزيد من الكوادر الإماراتية إلى مجالات العمل الإعلامي المختلفة، ليس فقط على مستوى إعلام دبي، ولكن أيضاً لتعزيز فرص الإعلامي الإماراتي في المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، تأكيداً لجهود المجلس في مجال دعم الشباب، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لإستراتيجيته.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس: سعادة مالك آل مالك، وسعادة عائشة ميران، وسعادة خلفان بالهول، وسعادة محمد الملا، ويونس عبد العزيز آل ناصر، وعارف محمد أميري، وهشام سلطان العلماء.