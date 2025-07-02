أبوظبي تستضيف تصفيات "فيجيتال كونتيندرز" لكرة القدم الرقمية بمشاركة دولية

أبوظبي في 2 يوليو / وام / تستضيف العاصمة أبوظبي تصفيات بطولة "فيجيتال كونتيندرز" لكرة القدم الرقمية، خلال الفترة من 25 إلى 29 يوليو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بمشاركة 24 فريقاً من نخبة الأندية العالمية.

وتعد البطولة أكبر تصفيات مؤهلة إلى نهائيات كرة القدم الرقمية ضمن دورة "ألعاب المستقبل"، التي تقام في أبوظبي من 18 إلى 23 ديسمبر المقبل، بتنظيم من شركة "أسباير" وبالتعاون مع "إثارة" و"فيجيتال إنترناشونال".

وتجمع "ألعاب المستقبل" بين الرياضات البدنية والرقمية في إطار مفهوم "الفيجيتال"، بمشاركة نخبة من الرياضيين الشباب من مختلف قارات العالم، ضمن مجموعة متنوعة من التحديات.

وتضم قائمة المشاركين فرقاً من أمريكا الشمالية واللاتينية، وأوروبا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، من أبرزها فريق "جوغا" الأميركي، و"إل بي تي" الفنزويلي، حامل لقب دورة "ألعاب المستقبل" 2024.

وأكد نيس هات، الرئيس التنفيذي لـ "فيجيتال إنترناشونال"، أن البطولة تتوج موسماً تأهيلياً عالمياً، مشيراً إلى النمو المتسارع لرياضات الفيجيتال وتطورها كرياضة للمستقبل.

من جانبه، أوضح ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لشركة "أسباير"، أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث تعكس التزامها بدعم الابتكار وتبني مفاهيم الرياضات المستقبلية، معرباً عن تطلعه إلى 5 أيام من المنافسات الحماسية تمهيداً للنهائيات في ديسمبر المقبل.