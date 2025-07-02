السعودية تستنكر تصريحات إسرائيلية تدعو لفرض السيادة على الضفة الغربية

الرياض في 2 يوليو / وام / أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها لتصريحات مسؤول في السلطة الإسرائيلية، يدعو إلى فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية بفلسطين، في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية.

كما جددت الخارجية السعودية دعم المملكة الكامل للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أنه موقف راسخ وثابت لا يتزعزع.

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