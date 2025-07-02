672 مليون درهم صفقات "أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" في 2024

أبوظبي في 2 يوليو/ وام / شهد صندوق خليفة لتطوير المشاريع نموا لافتا في عدد الصفقات التي أبرمت بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الجهات الحكومية والخاصة، ضمن برنامج "أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، حيث بلغ عدد الصفقات 652 صفقة في عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 672 مليون درهم في مجالات متنوعة، شملت تكنولوجيا المعلومات، والاستشارات، والدعاية والإعلان، وإدارة الفعاليات.

وأعلن الصندوق ارتفاع عدد الشركات المسجلة في البرنامج من 835 شركة في 2023 إلى 2,235 شركة في 2024، إلى جانب زيادة عدد الشركاء الإستراتيجيين إلى 20 شريكا، ما يعكس تزايد الإقبال على البرنامج الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عام 2023، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص التوريد في القطاعين الحكومي والخاص.

ويسهم البرنامج في دعم هذه الفئة من الشركات عبر منصات تعاونية تُعزز من فرص نموها، وترفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع الاقتصاد، وتحفيز الابتكار، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع.

كما يقدم البرنامج مبادرات توعوية ومهارية، تتضمن تصنيف الشركات وتنمية قدراتها، وتعزيز شراكاتها مع الجهات الكبرى، حيث وصلت نسبة الشركات متناهية الصغر إلى أكثر من نصف إجمالي الشركات المسجلة، في حين أصبح نحو 20% منها مؤهلا لعقد صفقات مع المؤسسات الكبرى.

وأكدت سعادة موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بصندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن البرنامج يمثل منصة إستراتيجية تربط الشركات الصغيرة والمتوسطة مع كبرى المؤسسات، مما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية والابتكار، ويعزز مكانة هذه الشركات كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

ولفتت الناصري إلى أن البرنامج، وفي إطار دعم ريادة الأعمال، نظّم 13 جلسة تدريبية بالتعاون مع 9 شركاء لتأهيل الشركات وفق متطلبات السوق، في خطوة نحو بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على الابتكار، ويواكب تطلُّعات دولة الإمارات في أن تكون وجهة عالمية للاقتصاد المعرفي والتنافسية.

وشهد البرنامج انضمام عدد من الجهات البارزة، من بينها: دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودائرة المالية – أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة الطفولة المبكرة، وموانئ أبوظبي، ومجموعة ميرال، وإي آند، والدار العقارية، وطيران الاتحاد، ومجموعة إمستيل، ومصرف الإمارات للتنمية، ومجموعة أغذية، وأبوظبي العالمي (ADGM)، ومبادلة، ومدينة مصدر، وإندستريال كابيتال جروب، وقضبان النحاس المتحدة، وجهات أخرى.