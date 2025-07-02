موجة حر تجتاح أوروبا تودي بحياة 8 أشخاص

عواصم في 2 يوليو / وام / أودت موجة حر تضرب أجزاء واسعة من أوروبا بحياة 8 أشخاص، بينهم أربعة في إسبانيا، واثنان في فرنسا، واثنان في إيطاليا، وسط تحذيرات صحية ومخاوف من اندلاع مزيد من حرائق الغابات.

وبحسب تقارير إعلامية فإن إسبانيا، شهدت اندلاع حريق في منطقة قطالونيا أودى بحياة شخصين، فيما سجلت وفيات أخرى مرتبطة بالحرارة في إكستريمادورا وقرطبة.

كما أعلنت وزارة الطاقة الفرنسية وفاة شخصين ونقل 300 شخص إلى المستشفيات بسبب الإجهاد الحراري.

ورفعت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى في 18 مدينة، بينما اقتربت درجات الحرارة من 40 درجة مئوية في أجزاء من ألمانيا، لتسجل أعلى معدلاتها هذا العام.

كما أصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا تحذيرات من عواصف شديدة، تسببت في انهيارات طينية بجبال الألب الفرنسية، وأدت إلى تعطيل حركة القطارات بين باريس وميلانو.

ويربط خبراء المناخ هذه الظواهر بـ"التغير المناخي" الناتج عن الانبعاثات الكربونية، مشيرين إلى أن العام الماضي كان الأشد حرارة في تاريخ الأرض.

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