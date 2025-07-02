مصر تدين التصريحات الإسرائيلية الداعية لضم الضفة الغربية

القاهرة في 2 يوليو / وام / أدانت مصر التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين الداعية لضم الضفة الغربية المحتلة، وأخرها تصريح وزير العدل الإسرائيلي.

وفي بيان لوزارة الخارجية أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعربت مصر عن رفضها القاطع لهذه التصريحات المنافية للقانون الدولي، والهادفة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جددت مصر رفضها للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات العسكرية، والاعتقالات، وتوسيع المستوطنات غير القانونية، بالتوازي مع الجرائم الجارية في قطاع غزة والتي تستهدف تقويض كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، مؤكدة ضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.

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