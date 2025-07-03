منتخب التايكواندو يشارك في بطولة آسيا للناشئين والشباب

الفجيرة في 3 يوليو /وام/ أعلن اتحاد الإمارات للتايكواندو، اعتماد مشاركة 16 لاعباً ولاعبة في بطولة آسيا للناشئين والشباب، المقررة في ماليزيا خلال الفترة من 25 إلى 28 يوليو الجاري.

وتضم القائمة 10 لاعبين ولاعبات على مستوى الناشئين، إلى جانب 6 لاعبين ولاعبات في فئة الشباب، تم اختيارهم استناداً لنتائجهم في الموسم الماضي، وعدد الميداليات التي حازها كل لاعب ولاعبة، بالإضافة إلى معايير فنية أخرى مثل الطول والوزن والأداء الفني.

وأوضح عبدالله السماحي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتايكواندو، أن اللاعبين واللاعبات يخوضون حالياً فترة إعداد مع أنديتهم ضمن معسكرات خارجية تمتد من الأول من يوليو الجاري حتى 12 منه، وصولاً إلى تجمع تدريبي موحد في إمارة الشارقة استعداداً للمشاركة الرسمية في البطولة.

وأكد أن المشاركة في البطولة تأتي في إطار رؤية الاتحاد نحو تعزيز الحضور الإماراتي في البطولات القارية والدولية.

كما أثنى السماحي على دور الأندية وجهودها الفاعلة في تنفيذ المبادرات التطويرية، وحرصها على رفع جودة البرامج الفنية، وتأهيل اللاعبين وفق أفضل الممارسات العالمية.