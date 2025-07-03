تعاون بين "تريندز" و"مركز الأخبار للدراسات الأردني" في مجالات النشر العلمي

أبوظبي في 3 يوليو / وام / أبرم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، اتفاقية تعاون مع مركز الأخبار للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات النشر العلمي، بالإضافة إلى التنظيم المشترك للفعاليات والندوات البحثية والعلمية التي تخدم الأهداف الإستراتيجية للطرفين.

وقع الاتفاقية الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وسيف منور الربيعات، المدير التنفيذي لمركز الأخبار للدراسات والأبحاث الإستراتيجية الأردني، بحضور عدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات في تريندز.

وأكد الدكتور محمد العلي أن التعاون مع مركز الأخبار للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في المملكة الأردنية الهاشمية من شأنه أن يثمر عن مبادرات نوعية ومساهمات قيمة في إثراء البحث العلمي وتبادل المعرفة بين الجانبين، بما يخدم قضايا المنطقة ويعزز الفهم المشترك للتحديات والفرص.

وقال الأستاذ الدكتور منور غياض الربيعات، المؤسس والمدير العام للمركز الأردني، أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة إستراتيجية مثمرة مع مركز "تريندز"، مبديا تطلعه للعمل المشترك في مجالات النشر العلمي وتنظيم الفعاليات التي تجمع الباحثين والمفكرين، مما يسهم في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات وتقديم رؤى معمقة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.