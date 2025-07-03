تعاون بين "نقل عجمان" و"سكايبورتس إنفراستركتشر"لتعزيز التنقل الجوي الذكي

عجمان في 3 يوليو/ وام / وقعت هيئة النقل في عجمان اتفاقية مع شركة "سكايبورتس إنفراستركتشر"، الرائدة بتطوير البنية التحتية لمواقع الإقلاع والهبوط العمودي، بهدف استكشاف وتعزيز فرص التعاون في مجال النقل الجوي الذكي، بما في ذلك خدمات التاكسي الطائر.

وقّع الاتفاقية سعادة عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، ودانيال أونيل، المدير العام لشركة سكايبورتس بالشرق الأوسط، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة النقل في الإمارة من خلال تبنّي حلول تنقل ذكية ومتكاملة تلبي احتياجات المستقبل وتنسجم مع تطلعات المجتمع.

وتنص الاتفاقية على التعاون في مجالات الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير البنية التحتية للنقل الجوي الذكي، وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء المرافق الداعمة، إضافة إلى تعزيز الجاهزية الفنية والتشغيلية، واستكشاف تطبيقات الطائرات بدون طيار في قطاعات حيوية.

وقال، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، إن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الهيئة لتبني حلول نقل مستقبلية تدعم التحول نحو مدينة ذكية مشددا على أهمية التعاون مع الجهات العالمية المتخصصة، لتطوير منظومة نقل متقدمة وآمنة ومستدامة في إمارة عجمان.

من جانبه، أكد دانيال أونيل، المدير العام لشركة سكايبورتس ـ الشرق الأوسط، أن الاتفاقية فرصة لتعزيز التعاون مع هيئة النقل في عجمان واستكشاف سبل تطوير البنية التحتية للتنقل الجوي الحضري، بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في هذا القطاع.