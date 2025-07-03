"الداخلية" تناقش توحيد الإجراءات وحوكمتها لدعم جهود تصفير البيروقراطية

أبوظبي في 3 يوليو/ وام / نظمت إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية، بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، ورشة عمل تنسيقية مع القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب النائب العام بدبي، وذلك لمناقشة التوجهات الإستراتيجية، والإجراءات المرتبطة بتطبيق التدابير المجتمعية الذكية، كالمتابعة الشرطية الإلكترونية وتنفيذ أحكام الخدمة المجتمعية.

وتناولت الورشة أبرز الخطط والمشاريع الإستراتيجية، واستعرضت التحديات والمتغيرات المرتبطة بالقضايا المجتمعية، كما ناقش المشاركون سبل تطوير حلول بديلة فعالة تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي، مع التركيز على توحيد الإجراءات وحوكمتها، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

وتأتي هذه الورشة في إطار التوجه الحكومي نحو تطوير منظومة العمل الأمني الشرطي والخدمي، بما يعزز من الاستجابة للتغيرات المجتمعية ويحقق الأمن المستدام.