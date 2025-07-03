منتخب الرجبي يواجه سريلانكا غدا في تصفيات مونديال "أستراليا 2027"

كولومبو في 3 يوليو / وام / يخوض منتخب الإمارات الوطني للرجبي لفئة 15 لاعباً، غداً الجمعة، مواجهة حاسمة أمام نظيره السريلانكي في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم للرجبي "أستراليا 2027"، وذلك على ملعب العاصمة السريلانكية "كولومبو".

وتمثل المباراة محطة مفصلية للمنتخب من أجل الحفاظ على حظوظه في بلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخه، حيث يحتاج إلى الفوز ليرفع رصيده إلى انتصارين، ما يضمن له التأهل إلى مواجهة وصيف بطولة أفريقيا، والمقررة في العاصمة الأوغندية "كامبالا" يوم 24 يوليو الجاري.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة الفاصلة للمشاركة في ملحق التصفيات العالمي، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخب بلجيكا (خامس أوروبا) وثاني أمريكا الشمالية.

وكان منتخب الإمارات قد استهل مشواره في التصفيات بالخسارة أمام هونج كونج، قبل أن يحقق فوزاً مهماً في الجولة الثانية على حساب جمهورية كوريا.