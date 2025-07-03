شرطة رأس الخيمة تفتتح برنامج "أصدقاء الشرطة" في دورته الثالثة

رأس الخيمة في 3 يوليو/ وام / افتتح سعادة العميد جمال أحمد الطير نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة برنامج أصدقاء شرطة رأس الخيمة في دورته الثالثة بمجمع زايد التعليمي - عوافي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبمشاركة 150 من طلبة المدارس، بهدف غرس القيم الإيجابية وروح الانضباط في نفوس الطلبة وجيل المستقبل بالتزامن مع موسم العُطلة الصيفية.

حضر الفعالية عدد من كبار ضباط الشرطة، وحياة الشحّي مديرة مجمع زايد التعليمي – عوافي.

وقام نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة بجولة تفقدية لمرافق البرنامج، مطّلعًا على صالات الأنشطة الرياضية، وقاعات المحاضرات التثقيفية، والمكتبة، والمسرح، وغيرها من المرافق الرياضية والتعليمية.

وتم استعراض خطط رحلات وزيارات الطلبة الخارجية، حيث سينظم البرنامج زيارة إلى مركز محمد بن راشد للفضاء "MBRSC"؛ لتحفيز الطلبة نحو الاهتمام بعلوم الفضاء والتوجه نحو استكشاف القمر والاستفادة من الأقمار الصناعية في تطوير الابتكارات والعلوم.

وأشار العميد جمال الطير إلى أن برنامج أصدقاء الشرطة يضم أنشطة وفعاليات تدريبية وتأهيلية رياضية وثقافية وأمنية وترفيهية؛ بهدف بناء جيل واعٍ قادر على استشراف المستقبل من خلال إكساب فئة طلبة المدارس العديد من المهارات والخبرات التي تبني قدراتهم وتشد من سواعدهم وتعزز لديهم قيم الولاء للوطن والدفاع ‏عنه وحماية أمنه واستقراره.

وأكد أهمية استثمار أوقات فراغ الطلبة بقضاء الوقت في اكتساب المعارف والعلوم النافعة، والتدريب على الرياضات البدنية المفيدة، وتعلّم الثقافة الشرطية والعسكرية؛ لتطبيق جميع هذه المكتسبات في حياتهم اليومية، بما يرتقي بسلوكياتهم ويعزز وعيهم الثقافي؛ دعمًا للوعي الأمني لدى الأطفال وبالتالي حمايتهم ووقايتهم من المخاطر المحتملة.