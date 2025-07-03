‎سياحة عجمان تطلق برنامج التدريب الصيفي "سياحة في الذات"

عجمان في 3 يوليو/ وام / أطلقت دائرة التنمية السياحية بعجمان، الدورة الثانية من برنامج التدريب الصيفي "سياحة في الذات"، والذي يندرج ضمن جهود الدائرة لتأهيل وتمكين الشباب الإماراتي، وتعزيز مساهمتهم المستقبلية في تنمية القطاعات الحيوية في الإمارة، وعلى رأسها القطاع السياحي.

ويستمر البرنامج حتى 31 يوليو 2025، مستهدفًا الطلبة الإماراتيين الذين يواصلون دراستهم الجامعية حاليًا في إحدى المؤسسات الأكاديمية داخل الدولة.

ويهدف البرنامج إلى تقديم تجربة مهنية عملية للطلبة في بيئة عمل واقعية، بما يسهم في تعزيز قدراتهم في الجوانب التطبيقية من تخصصاتهم، وصقل مهارات الاتصال والتواصل لديهم، وتمكينهم من التعرف على بيئة العمل لمساعدتهم في تحديد الجهات التي قد يرغبون بالعمل لديها بعد التخرج.

ويسعى البرنامج إلى تلبية متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع من خلال رفد المتدربين بالقدرات اللازمة للتعامل مع الآليات والأدوات الحديثة، وتنمية القيم الإيجابية لديهم، مثل الالتزام بالوقت، والعمل الجماعي، وتحمّل المسؤولية.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان إن برنامج ‘سياحة في الذات’ يأتي ضمن إطار التزام الدائرة بتمكين الشباب وتوفير فرص تعليمية وبرامج تدريبية متميّزة لهم، حيث يمثّل فضاءً يساعدهم في اكتشاف ذواتهم وقدراتهم، وصقل معارفهم ومهاراتهم، لبناء جيل شابٍ متمكن وقادر على قيادة الغد نحو مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا، تماشيًا مع الأهداف الوطنية والاستراتيجية ورؤية عجمان 2030".