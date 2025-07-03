تعاون بين "قضائي دبي" وجامعة الشارقة لتعزيز منظومة العدالة

الشارقة في 3 يوليو / وام / وقع المجلس القضائي بدبي وجامعة الشارقة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي في المجالات القانونية والقضائية، ودعم الكفاءات الوطنية المتخصصة بما يواكب مسيرة التنمية في الدولة.

وقع المذكرة كل من سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، وسعادة الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على توفير فرص تدريب عملي لطلبة كلية القانون واستقطاب الخريجين المتميزين للعمل في الجهات القضائية بدبي، فضلا عن تطوير برامج أكاديمية وتدريبية، وتنفيذ مشاريع بحثية ومؤتمرات مشتركة بهدف دعم الابتكار في العمليات القضائية.

وأكد الطرفان أن هذا التعاون يأتي في إطار التزامهما المشترك بدعم الكفاءات الوطنية وتأهيل جيل من القانونيين وفق أعلى المعايير، بما يساهم في تطوير منظومة العدالة ورفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع القضائي، تحقيقا لرؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع قائم على العدالة والمعرفة.