الشارقة ودبلن تبحثان أفضل الممارسات في تعليم ورعاية كبار السن

الشارقة في 3 يوليو / وام / بحثت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ممثلة بإدارة التثقيف الاجتماعي، خلال لقاء افتراضي مع وفد إيرلندي يتبع لمدينة دبلن للتعلّم (اليونسكو) سبل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تعليم ورعاية كبار السن، وذلك ضمن برنامج "العِلم نور لتعليم كبار السن".

واستعرض الوفد الأيرلندي، التجربة الوطنية الشاملة في تمكين كبار السن، خاصة في مجالات محو الأمية الرقمية والتعليم المستمر، مشيرا إلى برامج تدريبية مجانية تشمل المهارات التقنية، والخدمات الإلكترونية، ومحو الأمية الصحية.

وأكدت ناعمة الزرعوني، مدير إدارة التثقيف الاجتماعي، أن اللقاء يعزز جهود الشارقة في بناء مجتمع متعلم، وتطوير برامج تعليمية شاملة تلبي احتياجات كبار السن في ظل التحول الرقمي، مشيدة بالنموذج الأيرلندي كمصدر إلهام لتعزيز مبادرة "العِلم نور".

وقالت أسماء الخضري، مدير مكتب الجودة والخدمات الصحية المراعية للسن، إن اللقاء يدعم مكانة الشارقة ضمن الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، وبناء شراكات معرفية دولية تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسنين في الإمارة.