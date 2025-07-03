انطلاق فعاليات معسكر "حصاد التطوعي" الـ 31 في الشارقة

الشارقة في 3 يوليو/ وام / انطلقت في إمارة الشارقة فعاليات معسكر "حصاد التطوعي" في دورته الحادية والثلاثين، والذي ينظمه مركز الشارقة للعمل التطوعي التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، تحت شعار "نتطوع من أجل الشارقة"، ويستمر حتى 24 يوليو الحالي.

ويستهدف المعسكر فئة الأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة، بهدف ترسيخ قيم العمل التطوعي واستثمار أوقات الإجازة المدرسية بأنشطة تنمي مهاراتهم وتغرس لديهم القيم الأخلاقية وروح المسؤولية.

ويتضمن المعسكر برامج تطوعية وأنشطة متنوعة تنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، في مواقع مختلفة من مدن الإمارة، تشمل مدينة الشارقة، الحمرية، الذيد، خورفكان، كلباء، دبا الحصن، المدام، مليحة، والبطائح.

وأكدت حصة الحمادي، مديرة إدارة التلاحم المجتمعي بالدائرة، أن المعسكر يعد من الفعاليات المحببة للأطفال، لما يوفره من بيئة تعليمية وتفاعلية تعزز الثقة بالنفس، وتغرس مفاهيم التعاون والانتماء الوطني.

وأوضحت أن المعسكر يُنظم ثلاث مرات سنويًا خلال الإجازات، ويُعد أحد أبرز البرامج التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومبادر في خدمة مجتمعه.