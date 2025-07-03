جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل تعتمد خطة 2025

الشارقة في 3 يوليو/ وام / اعتمدت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، خلال اجتماع جمعيتها العمومية السنوي لعام 2025، خطة عملها وموازنتها الجديدة، مؤكدة مواصلة جهودها في تعزيز الوعي المجتمعي بأمراض المفاصل وسبل الوقاية منها.

واستعرضت الجمعية العمومية بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي وزارة تمكين المجتمع ودائرة الخدمات الاجتماعية، أبرز إنجازات الجمعية خلال عام 2024، بما في ذلك المبادرات التوعوية والورش التدريبية التي استهدفت رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر والعناية الصحية بالمفاصل.

وتم اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة الجمعية برئاسة سعادة وحيدة عبد العزيز محمد، وعضوية الدكتورة سعاد هناوي، وسعادة عائشة البيرق، وسميرة القصاب، وسمية الجسمي، والمهندس خلفان المراشدة، والمهندس عبد العزيز فكري، وعبد الله الطنيجي، وعادل الحوسني.

كما تم التصديق على التقرير المالي السنوي، الذي عكس التزام الجمعية بمعايير الشفافية والحوكمة، إلى جانب اعتماد خطة العمل للعام المقبل، التي تركز على تطوير المبادرات الصحية وتوسيع نطاق المستفيدين منها.

وأكدت سعادة وحيدة عبد العزيز، رئيسة الجمعية، حرص الجمعية على مواصلة رسالتها في التوعية المجتمعية، ورفع الوعي بأمراض المفاصل، دعماً لرؤية الشارقة في بناء مجتمع صحي ومستدام.