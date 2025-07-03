بدء موسم “جمرة القيظ ” في الإمارات

الشارقة في 3 يوليو/ وام / بدأ موسم "جمرة القيظ" في الإمارات فجر اليوم مع طلوع أول نجوم الجوزاء من الأفق الشرقي ويعتبر الموسم ثاني مواسم القيظ وأشدها حرارة وجفافا ويمتد من 3 يوليو حتى 10 أغسطس المقبل.

وأوضحت جمعية الإمارات للفلك أن نجوم مجموعة "الجوزاء" من أجمل المجموعات النجمية في السماء حيث تعترض جوز السماء أو منتصفها ولهذا أطلقت عليها العرب الجوزاء وهي “الصياد” عند الإغريق.

أما ثاني نجوم الجوزاء هي "الهنعة" أو الجوزاء الثانية وطلوعها فجرا في 16 يوليو ثم يكون النجم الأخير من نجوم موسم "جمرة القيظ" نجم المرزم أو "الذراع" الذي يطلع فجر 29 يوليو وهو الشعرى اليمانية المع نجوم السماء وينتهي موسم جمرة القيظ بطلوع نجوم الكليبين أو "النثرة" فجر 11 أغسطس لتبدأ حينها آخر مواسم القيظ ووقت الحرارة العالية المشبعة بالرطوبة المرتفعة وأجواء مجهدة أطلق عليها العرب “الوعكة”.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن موسم "جمرة القيظ" هو الأشد حرارة في الجزيرة العربية حيث يشتد الجفاف ورياح السموم وهي شديدة الحرارة والجفاف وهي منتصف القيظ وغاية الحر والجفاف في عموم الجزيرة العربية حيث ترتفع درجات الحرارة نهاراً في بعض المناطق الصحراوية لتتجاوز 50 درجة مئوية مع هواء جاف وساخن “السموم”.

وأشار إلى إستمرار "وغرات القيظ" بالتناوب وهي موجات الحر حيث ترتفع درجات الحرارة فيها عن المعدلات الطبيعية بمقدار لا يقل عن 3 درجات مئوية تستمر لمدة يومين على الأقل وتتميّز بشدة الحرّ والجفاف ومن أهم “الوغرات” التي عدّدتها العرب هي “وغرة الثريا” التي بدأت في 7 يونيو الماضي وتستمر حتى 2 يوليو مع طلوع نجمي الثريا وتابعه الدبران.

و"وغرة الجوزاء" تمتد من اليوم حتى 28 من يوليو الحالي مع طلوع نجمي الجوزاء الهقعة والخنعة و"وغرة المرزم" أو “وغرة الشعرى” وتمتد من 29 يوليو حتى 10 أغسطس مع طلوع نجمي الذراع أو نجم المرزم و"وغرة سهيل" تمتد من 11 أغسطس حتى 5 سبتمبر مع طلوع نجوم الكليبين وسهيل أو نجمي النثرة والطرف.