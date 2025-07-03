مندوب الكويت بجنيف: دول الخليج تدين بشدة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية

الكويت في 3 يوليو/ وام / أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم إدانة دول مجلس التعاون الخليجي الشديدة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف وسياسات التهجير القسري ومحاولات تغيير الطابع الديموغرافي هناك.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ذلك جاء في كلمة السفير الهين التي ألقاها بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي في إطار البند السابع من أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في دورته ال 59 بجنيف.

وأعرب السفير الهين عن قلق دول مجلس التعاون البالغ إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية من اعتداءات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد التأكيد على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون بشأن القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره إضافة إلى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما جدد دعوة دول مجلس التعاون للمجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه إيقاف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق مشددا على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وفيما يتعلق بالتقرير الأممي أشار إلى تقدير دول مجلس التعاون الجهود المبذولة من المقررة الأممية الخاصة في إطار ولايتها معربا في الوقت ذاته عن القلق الشديد لما ورد في تقريرها من مضامين تبرز خطورة الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

-خلا-.