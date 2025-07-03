المجلس البلدي لمدينة الشارقة يختتم دور انعقاده الأول من الفصل السنوي العشرين

الشارقة في 3 يوليو/ وام / اختتم المجلس البلدي لمدينة الشارقة أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي العشرين بعد دورة ناجحة رسخت مبادئ العمل المؤسسي وحققت مبادرات نوعية لبّت احتياجات المدينة وطموحات مجتمعها وذلك وفقا لقرار مجلس التنفيذي رقم 23 لسنة 2025 بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي العشرين للمجالس البلدية في الإمارة.

ترأس الجلسة الختامية سعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة بحضور الدكتور عبدالله بن حموده الكتبي نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس وعلي سعيد الكتبي أمين السر المجلس البلدي لمدينة الشارقة.

وشهدت الدورة تعزيز التواصل مع المجتمع وتكامل الجهود بين التخطيط الإستراتيجي والمبادرات الميدانية التزامًا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

وركز المجلس خلال هذه الدورة على ملفات رئيسية شملت تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات والارتقاء بالمشهد الحضري مع تحويل الملاحظات المجتمعية إلى مبادرات عملية ذات أثر مباشر.

وحرص أعضاء المجلس على تنفيذ زيارات ميدانية شملت مختلف المناطق السكنية والخدمية للوقوف على الواقع والاستماع إلى السكان ما عزز جسور الثقة وعمق المشاركة المجتمعية.

واستعرض المجلس في ختام أعماله التقرير الشامل لأعمال لجانه خلال الفصول السنوية الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين وما تضمنه من توصيات وقرارات دعمت مسيرة العمل البلدي كما أقر المجلس البلدي موازنة عام 2026.