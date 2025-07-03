مؤتمر التراث الثاني يواصل جلساته بالشارقة حول التراث الشعبي العربي

الشارقة في 3 يوليو/ وام / يواصل مؤتمر التراث الثاني الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث بمقره تحت شعار "التراث الشعبي بعيون الآخر" أعماله لليوم الثاني على التوالي حيث شهد جلسة علمية بعنوان "الأوضاع الاقتصادية من خلال أدب الرحلات الغربية" شارك بها كل من الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد والدكتور حمدان الدرعي والدكتورة ليلى مزيان من المغرب إلى جانب الدكتور غانم الحميدي من قطر.

وأكّد المتحدثون خلال الجلسة أن مدوّنات الرحالة الغربيين تشكّل مرجعًا مهمًا في دراسة تاريخ المجتمعات الخليجية بما تحمله من وصف دقيق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية رغم ما يعتريها من تحيّزات استعمارية وثقافية.

وأشاروا إلى أن القراءة النقدية لهذه الكتابات تساعد على تفكيك الصور النمطية التي سادت حول المنطقة وتسهم في استعادة رواية أكثر توازنًا عن الماضي المحلي.

ويأتي تنظيم هذه الجلسة ضمن سلسلة من الفعاليات العلمية والثقافية التي يشهدها "مؤتمر التراث الثاني" بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء من مختلف الدول بهدف مناقشة صورة التراث الشعبي العربي في عيون الآخر وتسليط الضوء على التمثلات الغربية لهذا التراث في المدونات الرحلية والاستشراقية.

وأطلق المؤتمر مجموعة من الإصدارات الجديدة التي تُعد إضافة نوعية إلى المكتبة التراثية والمعرفية وتهدف إلى تسليط الضوء على صورة التراث العربي في أعين الرحالة والمستشرقين وفتح آفاق جديدة للباحثين في مجال الأدب الرحلي والدراسات التراثية المقارنة.

ومن بين الإصدارات التي أطلقها المؤتمر: "رحلة كرستجي إلى الخليج" و"مدائن التراث في العالم العربي" وهما من تأليف الدكتور عبد العزيز المسلم إلى جانب إصدارات أخرى مثل "تراث الإمارات في أدب الرحلات" للدكتور منّي بونعامة و"عنترة" لألفونسو دي لامارتين بترجمة الدكتور شاكر نوري و"بلدان العالم العربي في لوحات المستشرقين" للدكتور ربيع أحمد سيد و"أنوار الشرق تسطع في مرآة الغرب" للدكتور أسامة لاذقاني.