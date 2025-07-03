الإمارات تشارك في منتدى شباب العالم الإسلامي بمراكش

دبي في 3 يوليو / وام / تشارك دولة الإمارات في منتدى “شباب العالم الإسلامي: تحديات ما بعد جائحة كورونا”، الذي تستضيفه مدينة مراكش بالمملكة المغربية ضمن برنامج “مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي لعام 2025”

ترأس وفد الدولة معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب.

وناقش المنتدى أبرز التحديات التي واجهها الشباب خلال وبعد جائحة كورونا، مسلطًا الضوء على قضايا الصحة النفسية، والاندماج الاقتصادي، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير سياسات فعّالة تلبي تطلعات الشباب وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، أثبتت ريادتها في مواجهة الجائحة عبر إستراتيجيات استباقية متكاملة جمعت بين المرونة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الإنسان ظل في صدارة الأولويات بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.

وأضاف معاليه أن الشباب أدوا دورًا محوريًا في تجاوز آثار الجائحة من خلال قدرتهم على التكيّف والابتكار، وتطوير حلول رقمية ساهمت في تحويل التحديات إلى فرص، مؤكدًا الحاجة الملحة اليوم إلى الاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز مشاركتهم في بناء مستقبل قائم على المعرفة والتكنولوجيا وروح المبادرة.

وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف دول العالم الإسلامي، يمثلون قطاعات حكومية ومنظمات دولية وهيئات مجتمع مدني ورواد أعمال وصناع قرار وخبراء في مجالات التنمية والشباب والتكنولوجيا، حيث جرى استعراض حلول مبتكرة وبدائل فعّالة تبناها الشباب في مواجهة التحديات العالمية.