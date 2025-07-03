"طرق دبي" تطلق برنامج أجيال للتدريب الصيفي 2025

دبي في 3 يوليو / وام / أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي إطلاق برنامج "أجيال للتدريب الصيفي 2025" خلال الفترة من 7 يوليو الجاري إلى 4 أغسطس المقبل، بمشاركة 40 طالباً وطالبة من المواطنين الملتحقين بالمرحلتين الثانوية والجامعية، بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل من خلال تدريب عملي ونظري متكامل في مختلف قطاعات الهيئة.

يأتي البرنامج في إطار حرص الهيئة على تطوير الكوادر الوطنية في التخصصات الهندسية والتقنية والإدارية، من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين للتعرّف إلى مشاريع البنية التحتية الحيوية في الإمارة، واكتساب مهارات تطبيقية تعزز من كفاءتهم المهنية.

ويتضمن البرنامج مزيجاً من الورش الحضورية والافتراضية بالتعاون مع منصات أكاديمية عالمية، تركّز على مهارات الإبداع والتواصل والتحوّل الرقمي والاستدامة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب زيارات ميدانية تشمل مواقع إستراتيجية مثل محطة إيواء القطارات، ومصنع الأرقام الذكية، ومركز الهيئة للأبحاث وابتكارات التنقل في جامعة برمنغهام، ومتحف المستقبل، وشركة "USky" في الشارقة، ومشاريع النقل البحري.

وسيمنح المشاركون في ختام البرنامج شهادة تدريب صادرة عن الهيئة، إلى جانب مكافأة مالية تشجيعية.