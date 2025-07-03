الشارقة.. انطلاق المخيم الكشفي الصيفي الترويحي 2025

الشارقة في 3 يوليو/ وام / انطلقت فعاليات المخيم الكشفي الصيفي الترويحي لعام 2025 بمقر مفوضية كشافة الشارقة بحضور وتفاعل كبير من الأشبال والزهرات ضمن المرحلة العمرية من 7 إلى 12 عاماً.

ويتميز البرنامج الصيفي لهذا العام بتنوع فقراته وتكامل أهدافه حيث يدمج بين الأنشطة الكشفية والرياضية والفنية والتعليمية بواقع أربع فترات يوميًا وفق جدول زمني منظم يضمن التدرج والتنوع والتفاعل.

وأكد اللواء عبدالله سعيد السويدي المشرف العام على الأنشطة أن المخيم الصيفي الكشفي يُجسد رؤية المفوضية في توفير بيئة مثالية تدعم تنمية الطفل من مختلف الجوانب مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ المبادئ الكشفية الأصيلة وإكساب المشاركين مهارات قيادية وتنظيمية وقيم إيجابية تسهم في بناء شخصياتهم المستقبلية.

وأضاف أن المخيم يستمد نجاحه من دعم القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة راعي الحركة الكشفية الذي لا يدخر جهداً في تمكين الأجيال الناشئة وتوفير فرص التنمية لهم.