إستشاري الشارقة يبحث التعاون مع وفدين من روسيا والهند

الشارقة في 3 يوليو/ وام / بحث معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمقر المجلس مع وفدين من روسيا والهند تعزيز التعاون وتوسيع مجالات التنسيق المعرفي والاقتصادي وتبادل الخبرات.

ضم الوفد الروسي الدكتور حسام عزام سفير التعليم لدى أكاديمية العلوم المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي والسيدة آنيا غورياتشيفا منسقة العلاقات الاقتصادية الروسية الإماراتية.

وتم خلال اللقاء استعراض أعمال أكاديمية العلوم المالية الروسية وجهودها في توطيد العلاقات العلمية مع المؤسسات التعليمية في إمارة الشارقة وفي مقدمتها جامعة الشارقة وتبادل الرؤى حول أهمية بناء علاقات تعليمية ومعرفية مستدامة بين المؤسسات الأكاديمية بالشارقة ونظيراتها في روسيا بما يخدم طموحات الطلبة والباحثين ويعزز من الدور المعرفي لإمارة الشارقة على الصعيد الدولي.

ووجّه الدكتور حسام عزام دعوة رسمية لمعاليه لزيارة موسكو كضيف شرف في المنتدى المالي الدولي الذي تنظمه الجامعة المالية وذلك للاستفادة من خبرته الواسعة في الحوكمة والاستشراف الإستراتيجي.

وفي سياق متصل بحث معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي خلال لقائه الدكتور جولريز شيخ الخبير في الشؤون الإستراتيجية الهندية الذي يزور الدولة حاليًا دور التفاهم الثقافي والمعرفي في دعم الاستقرار والتنمية الإقليمية.

وأكد النعيمي أهمية هذه اللقاءات في تمتين العلاقات الدولية وتعزيز التواصل الحضاري والمعرفي مشيرًا إلى أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يحرص على فتح آفاق التعاون مع مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية انطلاقًا من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في جعل الإمارة مركزًا للإشعاع الثقافي والمعرفي على مستوى العالم.