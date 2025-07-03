كهرباء الشارقة تنجز أعمال الصيانة الشاملة بمحطة الرحمانية لضخ الغاز

الشارقة في 3 يوليو/ وام / نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ممثلة بإدارة الغاز الطبيعي أعمال صيانة شاملة في محطة خفض الضغط بمنطقة الرحمانية التي تُعد من أبرز المرافق الحيوية ضمن شبكة الغاز بالإمارة بهدف رفع مستوى الاعتمادية التشغيلية من 50% إلى 100% من خلال صيانة وإعادة تشغيل الوحدة الاحتياطية في المحطة بما يسهم في ضمان استمرارية إمداد الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد المهندس إبراهيم البلغوني مدير إدارة الغاز الطبيعي بالهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي في الإمارة والتزامها بتوفير خدمات مستدامة وآمنة تواكب احتياجات النمو السكاني والعمراني.

وأوضح أن محطة خفض الضغط في الرحمانية تُعد من المحطات الاستراتيجية التي تلعب دورًا محوريًا في تنظيم وضبط ضغط الغاز الطبيعي قبل توزيعه إلى مختلف مناطق الإمارة ما يجعل صيانتها الدورية أمرًا ضروريًا لضمان الأداء الفعّال والمستقر للشبكة بأكملها.