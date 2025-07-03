"دبي للسيليكون" تستضيف "منتدى دويرز" في نسخته الشرق أوسطية الأولى

دبي في 3 يوليو /وام/ وقعت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، اتفاقية مع شركة "ذا دويرز" لاستضافة النسخة الأولى في الشرق الأوسط من “منتدى دويرز” المعروف سابقاً بإسم مهرجان ريفليكت، أحد أبرز فعاليات الشركات الناشئة والتكنولوجيا في أوروبا.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يقام المنتدى في مدينتي ليماسول بقبرص وأثينا في اليونان سنوياً، ويستقطب آلاف الحضور، ويعتبر أحد أكبر المنصات الذي يجمع بين الشركات الناشئة المبتكرة وصناديق رأس المال الاستثماري والمستثمرين والمؤسسات من أوروبا الوسطى والشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتهدف نسخة دبي من المنتدى إلى جذب أكثر من 3,000 مشارك، بما في ذلك مئات الشركات الناشئة مع صناديق رأس المال الاستثماري ورواد القطاع من مختلف أنحاء المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي وفرص التمويل.

حضر توقيع الاتفاقية سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، وديميتريس سكوريديس، كبير العلماء للبحوث والابتكار والتكنولوجيا في حكومة جمهورية قبرص، حيث وقعها كل من بدر بوهناد، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في “دييز” ونائب مدير عام واحة دبي للسيليكون؛ وستيليانوس لامبرو، المؤسس المشارك لشركة "ذا دويرز"، ودوشان دوفيك، المؤسس المشارك لشركة "ذا دويرز" والشريك الإداري في صندوق رأس المال الاستثماري "زيرو ون هاندرد" في المقر الرئيسي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، مما يمثل توسعاً استراتيجياً للمنتدى الذي انطلق في قبرص نحو دولة الإمارات.

وقال بدر بوهناد " ندعم استضافة هذا المنتدى، بالتعاون مع شركة "ذا دويرز"، في واحة دبي للسيليكون التزامنا بتمكين القطاعات القائمة على المعرفة، وتنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لترسيخ مكانة دبي بين أفضل مدن العالم في الريادة الاقتصادية والرقمية".

وأضاف " يدعم منتدى "دويرز" رسالتنا المتمثلة في استقطاب المشاريع التي تواكب المستقبل، وبناء منظومة ريادة أعمال مزدهرة ومن خلال ربط المبتكرين في أوروبا والشرق الأوسط، ونعمل على تعزيز التعاون الدولي والتقدم نحو تحقيق مستهدفات دولة الإمارات على صعيد تحقيق التنويع الاقتصادي ونمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي".

وساهم منتدى "دويرز" منذ انطلاقه في عام 2018 بتوفير منصة لعقد مئات الشراكات بين المؤسسين والمستثمرين والشركات من ثلاث قارات.

وقال ستيليانوس لامبرو “ شهدنا في السنوات الأخيرة زخماً متزايداً من منطقة الشرق الأوسط، مع إطلاق المزيد من صناديق رأس المال الاستثماري وبروز مجموعة واسعة من المؤسسين والتركيز على دعم الابتكار، مما يجعل إطلاق المشروع في دبي خطوة طبيعية في هذا السياق”.

وتهدف الفعالية إلى جمع المؤسسين والمستثمرين والمبدعين والشركات وصناع السياسات في بيئة ديناميكية وغنية ثقافياً.

ويركز المنتدى على إنشاء المشاريع وتبادل المعرفة والتعاون الدولي من خلال جدول أعمال يسرد قصص النجاح ويجمع أبرز المشاركين ويستقطب جمهوراً متميزاً.

واستقطبت نسخة عام 2025 من المنتدى في قبرص حضوراً قياسياً بلغ 10 آلاف شخص وأكثر من 250 متحدثاً في خمس منصات، مما يسلط الضوء على نمو الفعالية السريع وتأثيرها المهم.

وقال دوشان دوفيك “ بعد ثماني سنوات من بناء منظومة حيوية في جميع أنحاء وسط وشرق وجنوب أوروبا، نطلق نسخة دبي من المنتدى بالاستناد إلى أسس قوية، وستوفر الفعالية، حتى في عامها الأول، الإمكانات والتواصل وأعلى مستويات الجودة لربط اثنتين من أكثر مناطق العالم ابتكاراً”.

وتتضمن نسخة المنتدى في دبي مناطق مخصصة للتواصل غير الرسمي ومجموعة من الفعاليات الجانبية والبرامج المخصصة.

وتستقبل المناطق المجتمعية والقاعات المخصصة مجموعات صغيرة من المشاركين، مما يعزز التفاعل بينها ويشجع على التعاون في بيئة مريحة وعالية التأثير.