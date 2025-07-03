سلطنة عمان تستضيف الاجتماع التحضيري للدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة

مسقط في 3 يوليو/ وام / استضافت سلطنة عُمان اليوم اجتماعا تحضيريا افتراضيا مشتركا استعدادا للدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة “UNEA-7”، والمقرر عقدها في العاصمة الكينية نيروبي، خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الاجتماع ناقش آخر التطورات الخاصة بمشروع الإعلان الوزاري للدورة السابعة، الذي يهدف إلى تعزيز الحلول المستدامة للتحديات البيئية العالمية، مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات.

وناقش المجتمعون مسودة دليل استرشادي لآلية تقديم القرارات المقترحة من الدول الأعضاء الذي قدمته أمانة جمعية الأمم المتحدة “UNEA-7”، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية لمشاريع القرارات.

واستعرض الاجتماع مذكرة حول تنظيم يوم مخصص للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، بهدف تعزيز دورها وتحسين التنسيق بين الأطراف المعنية.

وتم بحث الترتيبات التنظيمية والموضوعات المقترحة لحوارات القيادات وأصحاب المصلحة خلال انعقاد الجمعية، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في المجال البيئي.

كما استعرض مسودة إستراتيجية التواصل الخاصة بالدورة، والتي تهدف إلى التعريف بمواضيع الجمعية لهذه الدورة، ورفع الوعي بالقضايا البيئية.

وعلى هامش الاجتماع، عُقدت جلسة حوارية افتراضية مع ممثلي المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة لاستطلاع آرائهم حول التحضيرات الجارية، بما يضمن شمولية القرارات وتمثيلها لرؤى المجتمع المدني.

ويُعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية وضمان نجاح أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.

حضر الاجتماع سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة العمانية، رئيس الدورة السابعة للجمعية وعدد من الوزراء والسفراء أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، والمكتب التنفيذي للجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيدة إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية للبرنامج.

-خلا-.