غرفة أبوظبي تُطلق مجموعة عمل العلاقات العامة والتسويق الرقمي

أبوظبي في 3 يوليو / وام/ أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن إطلاق مجموعة عمل العلاقات العامة والتسويق الرقمي، بهدف الارتقاء بهذا المجال في إمارة أبوظبي، وتمكينه من النمو والتوسع.

وتهدف المجموعة إلى تحديد الفرص والتحديات، وتقديم التوصيات العملية، وايجاد الحلول، بما يسهم في تسريع وتيرة التقدم من خلال تعزيز التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص. وتؤكد هذه المبادرة التزام غرفة أبوظبي بدعم نمو وتطور صناعة العلاقات العامة والتسويق الرقمي، وتعزيز مساهمتها الحيوية في النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة.

وقال سعادة شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن إنشاء المجموعة يأتي تقديرًا للدور المهم الذي يلعبه القطاع في دولة الإمارات، والتزام أبوظبي بتعزيز ودعم هذه الصناعات المهمة، مؤكدا ترسيخ التعاون من أجل دفع عجلة الابتكار وتحسين المعايير من خلال جمع القادة والخبراء.

وتدعم هذه المبادرة التزام الغرفة بتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع بيئة أعمال ديناميكية في الإمارة.

ومنذ يناير 2023، تعلب غرفة أبوظبي دورًا محوريًا في تشكيل فرق عمل وإنشاء منصات لحوار فعّال بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.

وتوفر هذه المجموعة منصة حيوية للتشاور وتبادل الرأي، بما يضمن إيصال صوت القطاع الخاص ودمج رؤيته في النقاشات التنظيمية وعمليات صنع القرار، وتهدف إلى رصد التحديات واستكشاف الفرص الرئيسية في قطاع العلاقات العامة والتسويق الرقمي في أبوظبي، وتطوير حلول لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي لعرضها على الجهات المعنية، إلى جانب مراجعة اللوائح بما يسهم في تحسين كفاءة عمل القطاع.

وتتألف مجموعة عمل العلاقات العامة والتسويق الرقمي من نخبة من المتخصصين من مختلف أنحاء القطاع، ويترأسها غالب زيدان، المدير العام الإقليمي في ويبر شاندويك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، كما تم تعيين سمير حماد، مؤسس وكالة كولومنا، نائبا لرئيس المجموعة.