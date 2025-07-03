" أبوظبي الرياضي" يعلن تفاصيل النسخة الرابعة من" بايك جران فوندو للدراجات الهوائية"

أبوظبي في 3 يوليو/ وام/ أعلن مجلس أبوظبي الرياضي اليوم عن تنظيم النسخة الرابعة من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» للدراجات الهوائية، يوم 21 ديسمبر المقبل حيث ستنطلق نسخة هذا العام من منطقة العين وتنتهي في أبوظبي، مقدمةً تجربة جديدة للمشاركين بعد ثلاث نسخ سابقة انطلق فيها السباق في الاتجاه المعاكس.

وقال في بيان له إن السباق خصصت له جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية مليوني درهم لـ364 جائزة، بزيادة 44 جائزة عن نسخة عام 2024، ما يعكس التوسُّع والتطوُّر المتواصل للحدث، والحرص على تكريم أكبر عدد من المتسابقين.

وأكَّد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أنَّ السباق يمثِّل ركيزة أساسية في مسيرة إمارة أبوظبي لأن تكون الوجهة العالمية الرائدة في رياضة الدراجات الهوائية، مضيفا أن سباق (بايك أبوظبي جران فوندو) يعد حدثاً تنافسياً فريداً يجمع بين المحترفين والهواة، ويعكس رؤيتنا الاستراتيجية في جعل رياضة الدراجات جزءاً أساسياً من أسلوب الحياة في الإمارة».

وأوضح العواني أنَّ النسخة الرابعة ستشهد تحوُّلاً كبيراً في مسارها بانطلاقها من منطقة العين نحو أبوظبي، بعد أن اعتاد المشاركون في النسخ الثلاث الماضية الانطلاق من العاصمة، مشيراً إلى أنَّ ارتفاع أعداد الفائزين وزيادة قيمة الجوائز لتبلغ مليوني درهم يعكسان التزام المجلس بتطوير الحدث، وتعزيز مكانته على خريطة السباقات الدولية.

ويُعَدُّ السباق جزءاً من منصة «بايك أبوظبي» ومبادراتها السنوية المستمرة، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً لرياضة الدراجات الهوائية، وتحقيق رؤيتها على المدى الطويل في تبنّي أنماط الحياة الصحية والمستدامة.

ومنذ انطلاق السباق في عام 2022، استطاع «بايك أبوظبي جران فوندو» أن يحجز مكانته على البرنامج العالمي لسباقات الدراجات، مستقطباً نخبة من المشاركين في العالم، ومُبرِزاً التزام أبوظبي بتعزيز الرياضة كأسلوب حياة.

يُذكَر أنَّ النسخة الماضية من السباق شهدت مشاركة أكثر من 1,000 درّاجٍ ودرّاجة من أكثر من 70 جنسية، في مشهد يجسِّد روح التسامح والتعايش الذي تتميَّز به دولة الإمارات، ويعكس القيم الإنسانية التي تحتضنها على أرضها.

ويتزامن السباق هذا العام مع مبادرة «عام المجتمع»، ما يُضفي عليه بُعداً أوسع من الترابط والاندماج المجتمعي، ويؤكِّد الدور المحوري للرياضة في تعزيز اللُّحمة الوطنية، وبناء جسور التواصل بين مختلف فئات المجتمع.