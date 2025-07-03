دائرة التعليم والمعرفة تطلق نسخة جديدة من برنامج الأنشطة للعطل المدرسية لصيف 2025

أبوظبي في 3 يوليو/وام/ أعلنت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي عن إطلاق النسخة الأحدث من برنامج الأنشطة للعُطل المدرسية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتوفير تجارب غنية وممتعة تُسهم في تنمية معارف ومهارات الطلبة خلال فترة الإجازة الصيفية بالتزامن مع إغلاق المدارس أبوابها.

وتُقدِّم هذه البرامج تجارب تعليمية مبتكرة، وأخرى مخصصة لدعم الطلبة من أصحاب الهمم، وهي تعتمد على التفاعل والتطبيق العملي خارج البيئة الصفية التقليدية، وذلك بالتعاون مع نخبة من الشركاء والجهات الرائدة، وبالاستناد إلى ملاحظات وآراء أولياء الأمور في النسخ السابقة من البرنامج.

وبدءاً من الفنون والطهي إلى مهارات القراءة والكتابة وتعزيز الثقافة، يمكن لأولياء الأمور اختيار البرامج التي تناسب اهتمامات أطفالهم، بما في ذلك برنامج "فنون الطبخ" الذي يقدمه المركز الدولي لفنون الطبخ، وبرنامج "الفنون المتنقل" من برايني آند برايت بالتعاون مع استوديو كيناز، إلى جانب برنامج "الصحافة التحولية" من ستورم، وبرنامج "أبطال اللغة العربية" الذي تنظمه مؤسسة المباركة.

وعلى صعيد البرامج الرياضية، يقدم برنامج "الرياضات المتعددة" الذي ينظمه نادي حركة للياقة البدنية لمدة 5 أيام، تجربة ممتعة تشمل مجموعة من الألعاب مثل الركبي والتنس وكرة الشبكة والكريكت والريشة الطائرة وغيرها.

كما يمكن للطلبة الانضمام إلى "برنامج كرة القدم" الذي تنظمه أكاديمية Pass ، بالإضافة إلى "برنامج المصارعة" المتخصص الذي يقدمه اتحاد الإمارات للمصارعة، فضلاً عن برنامج "كرة السلة الموحد" من ستورم، والذي يوفر تجربة رياضية شاملة تجمع الطلبة من جميع المستويات للعب، والتعلم، وبناء علاقات مميزة.

وتشمل الإضافات الجديدة هذا الصيف إطلاق مجموعة من البرامج التي تركّز على إعداد الطلبة للمستقبل، من خلال تنمية وتطوير جيل يتمتع بمهارات متعددة تتناسب مع متغيرات واحتياجات القرن الـ 21، وتشمل هذه البرامج: برنامج "قادة الأعمال الشباب" من تنظيم ستورم، وبرنامج "فلوسك ناموسك" من تنظيم مبادرة "زود"، وبرنامج "مهن المستقبل" من وكالة بول بوزشن بالتعاون مع مركز هاشتات.

كما يتيح البرنامج لطلبة المرحلة الثانوية فرصة الالتحاق ببرامج تدريبية متقدّمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والتي تُقدَّم بالتعاون مع نخبة من الجامعات الرائدة، بما في ذلك برنامج "ابنِ المستقبل"من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وبرنامج "اكتشف" من جامعة خليفة، وبرنامج "مستكشفو تقنيات المستقبل – مخيم الذكاء الاصطناعي والبرمجة" من جامعة أبوظبي، إلى جانب برنامج تدريبي في مجال "الطاقة والذكاء الاصطناعي" من المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي – أبوظبي.

كما تقدم جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين مجموعة من البرامج المتخصصة تشمل: "الابتكار ثلاثي الأبعاد: اترك بصمتك"، و"علوم البيانات والتصور"، و"هندسة الأوامر". ويمكن للطلبة أيضاً المشاركة في أحد البرامج التدريبية المكثفة المُقدمة من مدرسة 42 أبوظبي، والتي تعتمد على نهج تعليمي عملي يقوم على التفاعل بين الأقران، وتشمل برامج "البيسين الاستكشافي – لغة البايثون"، و"الذكاء الاصطناعي الصيفي" و"البيسين - العين"، وبرنامج "آفاق معرفية جديدة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي"، بالإضافة إلى برنامج "الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر" بالتعاون مع برايني آند برايت، ومخيم صندوق خليفة - فينشوريست" بالتعاون مع صندوق خليفة.

ويمكن لأولياء الأمور الاطلاع على 33 برنامجاً إضافياً، تُقدّم عبر مجموعة من الجهات المنظمة والمتخصصة.

وقد تمّ اختيار هذه البرامج بعناية لضمان توفير تجربة تعليمية غنية وملائمة لكل طالب وفقاً لاهتماماته واحتياجاته.

وقالت سعادة الدكتورة بشاير المطروشي، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة: "نؤمن بأن التعلّم رحلة مستمرة لا تتوقف عند حدود الصف الدراسي. وتأتي برامج العطلة المدرسية التي تنظمها دائرة التعليم والمعرفة في إطار هذا التوجه لتعكس التزامنا الراسخ برعاية وتنمية الطلبة على كافة الأصعدة الجسدية والنفسية والفكرية. ومن خلال شراكاتنا مع الجهات الرائدة في هذا القطاع، نحرص على ضمان جودة البرامج وفعاليتها وسهولة وصولها إلى كافة الطلبة، مع التركيز على تعزيز مبدأ الشمولية والتكافؤ في توفير الفرص للجميع، كما أن دور هذه البرامج الصيفية لا يقتصر على توفير تجارب تعليمية ممتعة وهادفة للطلبة خلال عطلتهم الصيفية فحسب، بل تُسهم كذلك في غرس حب التعلّم في نفوسهم ليستمر معهم مدى الحياة".