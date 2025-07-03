انطلاق فعاليات برنامج "شرطة المستقبل" الصيفي بشرطة عجمان

عجمان في 3 يوليو / وام / انطلقت في القيادة العامة لشرطة عجمان فعاليات برنامج "شرطة المستقبل" الصيفي في دورته السادسة والعشرين للذكور والثامنة للإناث، وذلك بحضور سعادة العميد سلطان خليفة المهيري مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وبمشاركة 315 طالبًا وطالبة من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 17 عامًا، والذين اجتازوا مراحلهم الدراسية بنجاح خلال العام الدراسي الحالي، إلى جانب مشاركة 79 طالبا و طالبة من منطقتي مصفوت والمنامة .

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الطلبة وتعزيز قيم الانتماء والانضباط والمسؤولية المجتمعية، ويأتي في إطار دعم وتمكين مبادرات "عام المجتمع"، حيث حرصت شرطة عجمان على إشراك فئات أصحاب الهمم والأيتام وإلى جانب الطلبة المنتسبين برعاية الدعم الاجتماعي في البرنامج الصيفي، دعمًا لهم وتمكينًا لانخراطهم في المجتمع.

وقال سعادة العميد سلطان خليفة المهيري أن برنامج "شرطة المستقبل" يُعد من المبادرات السنوية الرائدة التي تنظمها شرطة عجمان، بهدف غرس القيم الأمنية والسلوك الإيجابي في نفوس النشء، وتنمية الحس الوطني والانضباط الذاتي لديهم، من خلال أنشطة تدريبية وتثقيفية ورياضية متكاملة بإشراف كوادر متخصصة.

من جانبه قال المقدم محمد راشد الجروان الشامسي، رئيس مركز التدريب بشرطة عجمان ان البرنامج يشمل التدريب العسكري (مشاة وأسلحة)، وتدريب الطلبة على فك وتركيب الأسلحة، والتمارين الرياضية لبناء أجسام قوية وصحية، إلى جانب تعليمهم مبادئ الانضباط العسكري اضافة إلى مهارات الدفاع عن النفس لتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على التعامل مع المواقف الطارئة، و ورش توعوية في السلامة المرورية، وبرنامج ثقافي وديني يسهم في بناء شخصية متوازنة للطلبة.

وأضاف المقدم محمد الشامسي أن النسخة الحالية شهدت استحداث فئة جديدة متقدمة للذكور المواطنين من عمر 15 إلى 17 عامًا، وعددهم 43 مشاركًا، وهم من خريجي دورات "شرطة المستقبل" السابقة، حيث يتلقون تدريبًا مكثفًا في مراكز الخدمة يشمل مجالات خدمة المتعاملين، الإعلام والعلاقات العامة، الموارد البشرية، والعمليات الشرطية.

وأكد أن البرنامج صُمم بعناية لتحفيز الطلبة واستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع، من خلال إكسابهم سلوكيات إيجابية وتوعية أمنية مبكرة، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي للبرنامج على سلوكيات الطلبة داخل المنزل، وفقًا لإشادات أولياء الأمور الذين أعربوا عن امتنانهم لشرطة عجمان لحرصها على بناء جيل واعٍ ومتميز.