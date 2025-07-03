اﻹمارات تشارك في الاجتماع الـ 39 لمديري عموم الجوازات بدول مجلس التعاون

الرياض في 3 يوليو / وام / شاركت دولة اﻹمارات العربية المتحدة، ممثلةً في الهيئة اﻻتحادية للهوية الجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الاجتماع التاسع والثلاثين لمديري عموم الجوازات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض.

ترأس وفد الدولة خلال الاجتماع سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. وضم الوفد المقدم سنكور مسلم الراشدي مدیر إدارة المراسم والتشريفات، وعلي هاشم العوضي مدیر إدارة التعاون الدولي، ومحمد الطابور النعيمي مدیر إدارة البرامج والأنظمة بالھیئة.

وتناول الاجتماع عددًا من المواضيع الهامة التي تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الجوازات، والتأشيرة السياحية الخليجية وغيرها من الموضوعات الفنية المطروحة على جدول الأعمال والتي تلبي تطلعات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتدعم الأهداف الاستراتيجية وخطط تطوير أنظمة الجوازات على مستوى دول مجلس التعاون، عبر تبني مبادرات ومشاريع استباقية لتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والزائرين بدول المجلس.

وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي على أن مسيرة التعاون الخليجي تشهد إنجازات كبيرة في مجال تسهيل حركة التنقل بين دول المجلس وتدعيم المنظومات الأمنية للدول الأعضاء، مشيرًا إلى حرص الهيئات والمؤسسات المعنية بالجوازات في دول مجلس التعاون على تسهيل الإجراءات وتبادل الخبرات والتجارب من أجل توفير رحلة تنقل آمنة ومريحة لمواطني ومقيمي وزائري دول المجلس كخطوة مهمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية والتكامل بين دول المجلس.

وقال سعادته إن دولة الإمارات حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح مسيرة التكامل والوحدة بين دول مجلس التعاون، ومن بينها المساهمة في تطوير أنظمة الجوازات وتسهيل حركة المرور عبر المنافذ البينية سواء للأفراد أو التجارة، وذلك من خلال إطلاق المشاريع المبتكرة وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء.