أجهزة الطوارئ في ألمانيا تواصل جهودها للسيطرة على حريقي غابات شرق البلاد

برلين في 3 يوليو/وام/ تواصل أجهزة الطوارئ في ألمانيا جهودها للسيطرة على حريقي غابات يجتاحان مئات الهكتارات من الأراضي شرق البلاد بعد موجة قيظ شهدتها مدنها هذا الأسبوع وجفاف استثنائي منذ مطلع العام.

وذكرت السلطات البلدية أن الحريق الأكبر شب أول أمس “الثلاثاء” في محمية غوريشايده الطبيعية في منطقة ساكسونيا في شرق ألمانيا ويهدد تواصله نحو 600 هكتار من الأراضي موضحة أنه تمت تعبئة أكثر من 500 عنصر إطفاء لمكافحة الحريق أصيب منهم اثنان بجراح فيما تم إجلاء السكان القريبين من المحمية إلى مناطق آمنة.

من جانبها أوضحت الحكومة الإقليمية أن الحريق الثاني اشتعل أمس بالقرب من بلدة غوسيلسدورف في منطقة تورينغن وتواصل فرق الطوارئ مكافحة الحريق الذي تمدّد إلى مساحة 250 هكتارا على الأقل.

وسُجّلت في ألمانيا أمس "الأربعاء" أعلى درجة حرارة لهذا العام وبلغت 39 درجة مئوية في إطار موجة القيظ غير الاعتيادية التي جاءت بعد ستة أشهر من الجفاف الاستثنائي.