"مدن" تبيع جميع أراضي مشروع "وديم" في "الحديريات" بـ5.5 مليار درهم

أبوظبي في 4 يوليو /وام/ أعلنت "مدن"، الشركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بيع جميع أراضي مشروع "وديم" في جزيرة الحديريات بأبوظبي، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من طرحه للبيع، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 5.5 مليار درهم، ما يعكس الإقبال القوي والثقة المتزايدة في مشاريع التطوير العقاري في إمارة أبوظبي.

وتضع هذه المبيعات مشروع "وديم" كأعلى طرح عقاري تحقيقاً للقيمة في إمارة أبوظبي في عام 2025 حتى الآن.

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة، إن الاهتمام الواسع بمشروع "وديم"، والبيع الكامل خلال الأيام الثلاثة الأولى من طرحه للبيع، يعطي مؤشراً واضحاً على ثقة الأفراد والمستثمرين بالمجموعة، والتزامها الراسخ بتطوير مجتمعات سكنية استثنائية على المستويات كافة، مؤكدا التزام "مدن" بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة وعالية الجودة.

من جانبه قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية"، إن الإقبال الكبير الذي شهده مشروع "وديم" وحجم المبيعات الكبير الذي حققه يعد إنجازاً استثنائياً وتاريخياً يدعم رؤية "مدن" الطموحة لجزيرة الحديريات، مشيرا إلى أن إطلاق المشروع يؤكد مكانة الجزيرة بين أكثر وجهات أبوظبي السكنية استقطاباً للاهتمام؛ إذ توفر جودة معيشية عالية وأنماط حياة متميزة وخيارات واسعة للسكن مستقبلاً.