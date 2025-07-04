الدورة الرابعة من ملتقى الشعر العربي في إفريقيا تنطلق من تشاد

الشارقة في 4 يوليو /وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، استهلت ملتقيات الشعر العربي في إفريقيا نسختها الجديدة؛ إذ احتضنت جمهورية تشاد أمس فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى الشعر العربي في العاصمة انجامينا، الذي نظمته إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع النادي الأدبي في تشاد على مدى يومين، بمشاركة أربعين شاعراً وشاعرة من جميع أنحاء البلاد.

وتأتي ملتقيات الشعر العربي في إفريقيا تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الداعية إلى دعم اللغة العربية وتعزيز حضور الشعر العربي هناك باعتبارهما رافعةً للوعي وجسراً للتواصل ومنصةً لإبراز المواهب الشعرية في أرجاء القارة المختلفة، ضمن رؤية شاملة تنهض بالثقافة العربية وتكرّس دورها في بناء الإنسان.

حضر حفل افتتاح الملتقى معالي الوزير صالح جومه جوده، الأمين العام النائب للحكومة التشادية والوزير المكلف بالثنائية اللغوية في تشاد ونائب رئيس جامعة الملك فيصل، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين وأساتذة الجامعات والمعاهد والطلاب ومحبي الشعر العربي ومتذوقيه.

وأكد الدكتور أحمد أبو الفتح عثمان، المنسق الثقافي في تشاد، أن النسخة الرابعة حرصت على إشراك جميع أقاليم البلاد؛ ليكون منصة وطنية جامعة لعشاق الشعر وجسرًا يربط بين الجنوب والشمال وبين المحترفين والموهوبين، مشيرا إلى أن ملتقى هذا العام يشهد مشاركة أربعين شاعراً وشاعرة في مشهد شعري متنوع يعبّر عن ثراء التجربة الثقافية التشادية.

وأشاد بالدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة للمبدعين والشعراء في إفريقيا والعالم العربي وبرعاية سموه لهذا الملتقى والحفاظ على اللغة العربية.

من جانبه قال معالي صالح جوده، إن جمهورية تشاد تعمل على دعم حضور اللغة العربية في المؤسسات والفضاء العام جنبًا إلى جنب مع بقية اللغات الوطنية، محيّياً الشعراء المشاركين والمنظمين وداعياً إلى استمرار مثل هذه المبادرات التي تسمو بالوجدان وتعزز مكانة اللغة العربية في قلوب الناس.

وقدّم الشعراء المشاركون في الملتقى قصائد تنبض بالحياة عكست في بنيتها الفنية وموضوعاتها عمق التجربة الإنسانية فكانت مرآةً لواقع الإنسان وتطلعاته على حدّ سواء، وامتزجت في نصوصهم لغة اليوميّ بلغة الأحلام ليخرج الشعر من محليّته إلى أفق إنساني واسع.