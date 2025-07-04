"راكز" تختتم جولة ترويجية في المملكة المتحدة

رأس الخيمة في 4 يوليو /وام/ اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، جولة ترويجية استمرت أسبوعا في المملكة المتحدة، بغرض تعزيز علاقاتها مع مجتمع الأعمال البريطاني؛ حيث سلطت الضوء على الجاذبية المتزايدة لإمارة رأس الخيمة كمركز إستراتيجي للتوسع عالميا.

وترأس وفد الهيئة، رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"؛ حيث عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع شركات عاملة في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والسلع الفاخرة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.

وشهدت هذه اللقاءات اهتماما متزايدا بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها إمارة رأس الخيمة، والتي تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والبنية التحتية المتطورة، والوصول السهل إلى الأسواق الإقليمية.

وشاركت "راكز" أثناء الجولة في عدد من منصات الأعمال المهمة مثل فعالية "ممارسة الأعمال في دولة الإمارات"، التي نظمتها غرفة التجارة البريطانية في جامعة مانشستر، و"حفل الاستقبال البريطاني الإماراتي لأصحاب المصلحة"، في لندن والذي جمع قيادات حكومية وتنفيذية لبحث تطور علاقات التجارة والاستثمار المتبادلة بين البلدين.

وقال جلاد، إن "راكز" حريصة على توفير البيئة المناسبة التي تمكن الشركات من التوسع بمرونة وبناء علاقات فعالة، وإن الوفد تمكن خلال هذه الجولة من تسليط الضوء على مكانة إمارة رأس الخيمة، التي لا تقتصر على كونها خيارا بديلا، بل تمثل ميزة تنافسية حقيقية مدعومة بمنظومة دعم متكاملة تقدمها "راكز".

ويحتضن مجتمع أعمال "راكز" حاليا أكثر من 3200 مستثمر بريطاني، فيما شهد عدد المستثمرين النشطين من المملكة المتحدة نموا بنسبة تجاوزت 37% خلال العامين الماضيين، ما يعكس تنامي الوعي بإمارة رأس الخيمة كوجهة موثوقة وفعالة للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويستند هذا النجاح إلى العلاقة الاقتصادية القوية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، حيث احتلت الإمارات بين الربع الرابع من عام 2023 والربع الثالث من عام 2024 المرتبة التاسعة عشرة ضمن أكبر الشركاء التجاريين لـ"المملكة"، والمرتبة الخامسة عشرة كأكبر سوق للصادرات البريطانية والعشرين كمصدر للواردات.

وفي عام 2023 وحده، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة المتحدة في الإمارات 26 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات الإماراتية في السوق البريطانية 4.5 مليار دولار.