"الإمارات لحقوق النسخ" توقع اتفاقية ترخيص جامعي مع جامعة هيريوت وات – دبي

الشارقة في 4 يوليو/وام/ وقعت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ أول اتفاقية ترخيص جامعي من نوعها في الدولة مع جامعة هيريوت وات – دبي لترسي بذلك نموذجاً رائداً في تنظيم استخدام المصنّفات الفكرية داخل المؤسسات التعليمية.

يأتي هذا التوقيع ثمرة مسار طموح وفعّال انتهجته الجمعية منذ تأسيسها إذ استطاعت خلال فترة وجيزة لا تتجاوز ثلاث سنوات أن تؤسس لنفسها حضوراً دولياً راسخاً في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف عبر 6 اتفاقيات دولية نوعية مع منظمات نظيرة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيرلندا والأرجنتين وماليزيا وهونغ كونغ إلى جانب تعاونها المستمر مع الهند.

ونالت الجمعية عضوية الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ (إفرو) وصفة «عضو مراقب» في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في كفاءتها وقدرتها على تنظيم استخدام المصنّفات الفكرية وحماية حقوق المؤلفين والناشرين وفق أفضل المعايير المتّبعة في هذا المجال ويمنحها مكانة دولية مؤثرة في تطوير سياسات الحقوق الفكرية.

يتيح الترخيص الممنوح لجامعة هيريوت-وات دبي الاستفادة من مخزون ضخم من الكتب والمواد الأكاديمية العالمية المشمولة بحقوق النسخ بطريقة قانونية ومنظّمة إلى جانب تعزيز التزامها المؤسسي ومكانتها الأكاديمية الرياديّة في احترام حقوق المؤلفين والمبدعين.

وأثنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ على هذا الإنجاز بوصفه خطوة مهمة تعكس رؤية واضحة وإرادة مؤسسية راسخة نحو بناء منظومة متكاملة لحماية حقوق المؤلفين في الدولة ونموذجاً عملياً لما يمكن تحقيقه حين تتضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية بالحقوق الفكرية.

وقالت :"نفخر بما تحققه جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ من خطوات استراتيجية نحو تعزيز البنية التشريعية والثقافية لحماية حقوق المؤلف ويُعَدُّ توقيع اتفاقية الترخيص الجامعي مع جامعة هيريوت-وات دبي محطة محورية تؤكد نضج البنية التنظيمية للجمعية وقدرتها على الانتقال السريع من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين والتأثير الفعلي في المؤسسات التعليمية والثقافية".

وأضافت :" نؤمن بأن احترام حقوق الإبداع هو أساس أي نهضة معرفية مستدامة ونتطلع إلى أن يسهم هذا النموذج في إلهام المزيد من المؤسسات التعليمية لاعتماد هذا النهج الذي يكرّس بيئة معرفية عادلة تحترم العقول وتثمّن الجهود الفكرية".

وحظي هذا الإنجاز بإشادة دولية فمن جانبها قالت أنيتا هاس الأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ : “ يسعدنا أن نرى جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق مفاهيم الإدارة الجماعية بشكل فعّال ” لافتة إلى أن توقيع أول ترخيص جامعي من نوعه في دولة الإمارات وخلال هذه المرحلة المبكرة من عمر الجمعية إنجاز يُحتذى بين الجمعيات الناشئة في المجتمع الدولي ويعكس رؤية واضحة ومسؤولة تجاه حقوق المؤلفين ونحن في «إفرو» نرى في الجمعية شريكاً فاعلاً يُسهم في إرساء ممارسات عادلة وعالمية في إدارة حقوق النسخ ونُشجّع المزيد من مثل هذه الشراكات التي تسهم في ضمان الوصول الآمن والعادل للمحتوى المعرفي".

على صعيد متصل قال محمد بن دخين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ إن توقيع الاتفاقية مع جامعة هيريوت-وات دبي يمثل مرحلة مهمة في مسيرة الجمعية بعد مرحلة البناء المؤسسي بدعم من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي وعملت فرق العمل خلال الفترة الماضية على تأسيس شراكات دولية فاعلة بالتعاون مع قطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد مما أتاح لنا تمثيل عدد ضخم من المصنّفات الأدبية والعلمية.

وأضاف أن الجمعية حريصة على ترسيخ ثقافة احترام الحقوق الإبداعية والفكرية في بيئة التعليم ونطمح إلى بناء بيئة معرفية عادلة تحترم جهود المبدعين وتضمن الاستدامة في إنتاج المحتوى آملين أن تُشكل هذه الاتفاقية نقطة انطلاق لشراكات أوسع مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات بما يضمن وصولاً آمناً ومنظماً للمصادر المعرفية ويسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي في الدولة.

بدوره قال أنس أبوغوش رئيس خدمات المعلومات في جامعة هيريوت-وات دبي : "نؤمن في الجامعة بأن المعرفة الحقيقية تقوم على احترام من يصنعها ويشاركها مع العالم وشراكتنا مع جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ خطوة استراتيجية تعزز من جودة المحتوى الأكاديمي الذي نقدمه لطلبتنا ويتيح لنا هذا الترخيص استخدام آلاف المصنفات بطرق قانونية ما ينعكس إيجاباً على مصداقيتنا وتصنيفنا الأكاديمي و نفخر بكوننا أول مؤسسة تعليمية في الدولة تتبنّى هذا النموذج المتطور من احترام حقوق التأليف ونأمل أن نكون قدوةً لمؤسسات تعليمية أخرى تتطلع إلى ترسيخ بيئة تعليمية منصفة ومستدامة.