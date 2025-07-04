الإمارات تستضيف "الملتقى الدولي لحكام الخماسي الحديث" سبتمبر المقبل

دبي في 4 يوليو/وام/ تحتضن“اللجنة الأولمبية الوطنية” بمقرها أعمال “ الملتقى الدولي لحكام الخماسي الحديث”وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر المقبل.

وذكر"اتحاد الإمارات للخماسي الحديث " في بيان اليوم أن الخبيرة المجرية أجنيس أفاركا ديكني ستحاضر في الملتقى لتمكين المشاركين من مواكبة المستجدات الخاصة باللوائح والقوانين الدولية في الخماسي الحديث.

وأوضحت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، أهمية الملتقيات المتقدمة في تأهيل الأطقم التحكيمية على مستوى العالم لاسيما أن الفترة الماضية شهدت عقد ملتقيات مماثلة في كل من المجر وإسبانيا وإندونيسيا وليتوانيا وكوبا.

ووصفت الملتقى الدولي بأنه محطة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد، لتأسيس قاعدة مميزة من العناصر التحكيمية، وتمكينهم من القدرات التي تسهم في الارتقاء باللعبة، لاسيما أن الاتحاد يحرص على التعاون المستمر مع الاتحاد الدولي في تنفيذ الخطط الاستراتيجية، وتبني المبادرات الداعمة لنشر اللعبة عالمياً.

