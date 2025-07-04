أكاديمية دبي للمستقبل تفتح باب التسجيل بالدورة الـ2 من "برنامج استشعار المستقبل"

دبي في 4 يوليو /وام/ أعلنت “أكاديمية دبي للمستقبل” إحدى مبادرات "مؤسسة دبي للمستقبل" فتح باب التسجيل للدورة الثانية من “برنامج استشعار المستقبل” أول برنامج دولي من نوعه في المنطقة.

يهدف البرنامج إلى تمكين المديرين التنفيذيين ورواد الأعمال ومصممي الاستراتيجيات والسياسات وقادة الرأي والمستثمرين والخبراء في القطاعات الحيوية والمبتكرين من حول العالم، من اكتساب المهارات والأدوات اللازمة لاستشراف التحولات المستقبلية والمساهمة في صناعة فرصها.

يُعقد البرنامج على مدار أربعة أسابيع ابتداء من 20 أكتوبر المقبل ويتضمن محاضرات نظرية وورش عمل بأسلوب تفاعلي مميز، إلى جانب رحلات ميدانية وزيارات لمؤسسات وشركات رائدة في مجالات المستقبل.

ويوفر البرنامج فرصا للتواصل مع الخبراء وصناع القرار، والاطلاع على ابتكارات مستقبلية من شأنها إحداث تغييرات جذرية في مختلف القطاعات ويستمر التسجيل به حتى 31 يوليو الجاري عبر الرابط الإلكتروني (www.dubaifuture.ae/ar/feel).

يتميز البرنامج بتقديم تجربة تعليمية وتدريبية متكاملة، تهدف إلى تطوير قدرات جيل جديد من الكفاءات القيادية ذات الرؤى المستقبلية، وتأهيلهم لاستشراف آفاق المستقبل وابتكاراته، وإشراكهم ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺎﻣﺮﺓ، تمكنهم من مواكبة الاتجاهات العالمية في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، ﻭﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ المستقبل .

كانت الدورة الأولى من البرنامج، التي عُقدت عام 2024 قد شهدت مشاركة 42 منتسباً من 15 دولة، خاضوا 33 ورشة عمل تفاعلية وتجربة عملية وجلسة حوارية، وتم اختيارهم من بين نحو 1500 طلب مشاركة من أكثر من 100 دولة.

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن "برنامج استشعار المستقبل" يسهم في تعزيز قدرة المنتسبين على مواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها القطاعات كافة حول العالم بفعل التطور الهائل في التكنولوجيا والابتكار، وإعداد كفاءات متمكنة قادرة على رصد الملامح المبكرة لهذه التحولات واستباق نتائجها وآثارها المحتملة والاستعداد لفرصها الواعدة.

وأشار الجزيري إلى أن الدورة الثانية للبرنامج ستركز على رصد فرص المستقبل وإبراز آفاق الاستثمار فيها وتحويلها إلى واقع ملموس، بما يعزز الازدهار ويحقق استدامة التنمية ويرفد رأس المال البشري بخبرات واعية مرنة ذات قدرات استشرافية واستباقية متقدمة.

ولفت إلى أن مستهدفات "برنامج استشعار المستقبل" تتماشى مع جهود دبي لتعزيز الجاهزية للمستقبل وتطوير قدرات المشاركين في فهم المستجدات المستقبلية، إضافة لتمكينهم بأبرز أدوات الاستشراف لتصميم المستقبل وصناعة الفرص.

يشارك في تقديم البرنامج نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في مجالات متعددة تشمل الروبوتات، والسيارات ذاتية القيادة، واستشراف المستقبل، والتفكير النقدي، وإطالة العمر وتحسين الصحة، والأطعمة المستقبلية والمستزرعة في المختبر، وابتكار شرائح متقدمة للذكاء الاصطناعي.

وتشمل قائمة الخبراء البروفيسور أسامة الخطيب الحاصل على جائزة نوابغ العرب في مجال التكنولوجيا من جامعة ستانفورد، والبروفيسور سهيل عناية الله من جامعة تامكانغ في الصين تايبيه، وعليا الملا مؤسِسة مركز لونجيفيتي ثينك تانك، والدﻛﺘﻮﺭ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻧﻮﻓﻴﻼ أستاذ طب الأعصاب في ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻴﻞ ﻟﻠﻄﺐ، والدكتور براد ستانفيلد طبيب ممارس في جامعة أوكلاند، ومتخصص في الطب الوقائي، وديفيد بوكا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تشينج فودز"، وغيام فيردوني المؤسس والرئيس لشركة إكستروبيك، بول نيومان مؤسس معهد أكسفورد للروبوتات، إضافة إلى الدكتور محمد قاسم والدكتورة هبة شحادة من مؤسسة دبي للمستقبل وغيرهم من الخبراء البارزين.

وسيحظى المشاركون بزيارات نوعية لمعهد الابتكار التكنولوجي، وشركة ميكروبوليس المصنعة للمركبات ذاتية القيادة، ومركز الاستدامة والابتكار في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومختبرات دبي للمستقبل، وغيرها، وسيطلعون على التطور المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات، لتشكيل رؤية أوضح حول مستقبل الابتكارات الكبيرة.

تهدف “أكاديمية دبي للمستقبل” إلى بناء القدرات وتمكين القادة والمواهب الوطنية والعالمية بمهارات المستقبل، لمواكبة التوجهات والتحديات العالمية.

ولمزيد من المعلومات حول "برنامج استشعار المستقبل"، يمكن زيارة الرابط الإلكتروني: www.dubaifuture.ae/feel-2025