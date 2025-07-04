وزير النقل الفرنسي ينتقد إضراب مراقبي الحركة الجوية ويصفه بـ"غير المقبول"

باريس في 4 يوليو/ وام/ انتقد وزير النقل الفرنسي، فيليب تابارو، الإضراب الذي نفذه عدد من مراقبي الحركة الجوية يومي الخميس والجمعة، واصفا إياه بأنه "غير مقبول" وأكد رفضه لما وصفه بـ"الابتزاز".

وأوضح الوزير الفرنسي في تصريحات له أن الإضراب شمل عددا محدودا من الموظفين، مشيرا إلى أن 272 شخصا فقط في فرنسا تسببوا في تعطيل حياة مئات الآلاف من المسافرين وهو أمر لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.

وشدد تابارو على عزمه التعامل بحزم مع مثل هذه التحركات الاحتجاجية، وقال : " لن أرضخ للضغوط، وقد أثبتّ ذلك خلال إضرابات سابقة، لا سيما تلك التي نفذها عمال السكك الحديدية" وأشار إلى أن غالبية مراقبي الحركة الجوية لم يشاركوا في الإضراب.

يُذكر أن الإضراب جاء بدعوة من نقابتين فقط، هما UNSA-ICNA وUSAC-CGT، في حين امتنعت النقابة الوطنية لمراقبي الحركة الجوية (SNCTA)، وهي الأكبر تمثيلا في القطاع، عن المشاركة فيه.

وأسفر الإضراب عن إلغاء مئات الرحلات الجوية وتسبب في اضطرابات كبيرة في حركة الملاحة الجوية الفرنسية، خلال ذروة موسم السفر الصيفي.

- أظ - عا -