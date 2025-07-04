نهيان بن زايد يشيد بجهود الكوادر النسائية بمجلس أبوظبي الرياضي

أبوظبي في 4 يوليو/ وام/ استقبل سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مجموعة من كوادر المجلس النسائية.

وعبر سموه خلال اللقاء - الذي يعكس تقدير القيادة للمرأة ودورها في مسيرة التنمية وتعزيز مكانة أبوظبي وجهة رياضية عالمية - عن فخره واعتزازه بما تقدمه المرأة الإماراتية من جهد وعطاء، مؤكداً أن وجود الكفاءات النسائية في مواقع العمل الرياضي يعكس مدى النضج التنموي في دولة الإمارات، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المرأة وتمهيد الطريق أمامها للإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء.

وقال سموه: "نفخر بما نراه من التزام ومهنية في عمل الكادر النسائي في مجلس أبوظبي الرياضي، والجهود التي تبذلها الموظفات في التخطيط والتنظيم والمتابعة الدقيقة لمختلف الفعاليات والبرامج والمبادرات، ما يعكس دور المرأة الذي أصبح محورياً في رسم ملامح النجاح، وتحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع".

ونوه إلى أن الرياضة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، وتشكل المرأة عنصراً محورياً في تجسيدها على أرض الواقع، من خلال دورها الفاعل ومشاركتها المتميزة.

وثمّن تفاني موظفات مجلس أبوظبي الرياضي في أداء مسؤولياتهن، وإسهاماتهن النوعية في دعم رؤية المجلس وتحقيق أهدافه الاستراتيجية، بما يلبي تطلعات المجتمع الرياضي فهن يجسدن صورة المرأة الإماراتية القادرة على الجمع بين قوة الإرادة في ميادين العمل، ورفعة القيم في دورها الأسري المهم، لتعكس أبهى صور التقدم في مسيرة الوطن.

من جانبهن، عبّرت الموظفات عن عميق شكرهن وامتنانهن لسمو الشيخ نهيان بن زايد على هذا اللقاء وأشدن بدعمه الدائم، وحرصه على توفير بيئة عمل محفزة تُعزز من دور المرأة وتفتح أمامها آفاق التميز وأعربن عن فخرهن بالانتماء إلى منظومة مجلس أبوظبي الرياضي، والإسهام في تنظيم واستضافة كبرى البطولات والفعاليات الرياضية التي جعلت من أبوظبي منصة عالمية للرياضة والتسامح والتنوع.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس على تعزيز التواصل المؤسسي، وتقدير الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة التقدير والاحترام المتبادل، بما يعزز من الأداء المؤسسي ويحفز على المزيد من الابتكار والتميز.